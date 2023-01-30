Росія має намір отримати від Ірану балістичні ракети, ППО України проти них безсила - Ігнат

Силам оборони потрібні сучасні комплекси протиповітряної оборони від західних партнерів, аби захистити українські міста.

Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану балістичні ракети / Командування ЗСУ, скріншот з відео

Країна-агресорка Росія планує отримати від Ірану балістичні ракети Fateh та Zolfaghar, проти яких українська протиповітряна оборона в нинішньому вигляді безсила. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану безпілотники-камікадзе та ракети, про які було оголошено раніше, – Fateh та Zolfaghar. Це балістика, проти балістики у нас немає сьогодні засобів. Але балістика у Росії є у вигляді ракет "Кинжал"… Також ракети Х-22, і ракети С-300, С-400 – зенітні ракети, що бʼють по балістичній траєкторії", - пояснив Ігнат.

Військовий пояснив, що Україна могла б знищувати російські ракети на позиціях. В іншому разі Силам оборони потрібні сучасні комплекси протиповітряної оборони від західних партнерів.

"Це – виклики та загрози, які сьогодні стоять. Можна знищувати їх (ракети - ред.) і на позиціях. Але і наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби, такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T", - сказав Ігнат.

Водночас він підкреслив, що союзники України вже висловили готовність передати комплекси.

"Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і мусимо на неї реагувати", - додав Ігнат.

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Окрім того, вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. За його словами, використання іранських дронів в війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, нещодавні вибухи в Ірані, які могли зачепити завод з виробництва дронів-камікадзе, можуть залишити Росію без безпілотників, що застосовуються агресором проти України. Якщо в іранській державі почалося внутрішнє протистояння і воно перетвориться на громадянську війну, тоді Тегеран повністю припинить будь-які військові постачання Москві.

Більше новин про дружбу терористичних РФ та Ірану: