Загроза обвалу Авдіївського фронту: майор ЗСУ оцінив виведення військ з Авдіївки

Військовий експерт робить висновок, що після захоплення Авдіївки росіяни перекинуть підрозділи для наступу на Куп'янському напрямку.

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Майор ЗСУ назвав нову ціль окупантів / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Після виходу українських військових з Авдіївки повне обвалення фронту на Авдіївському напрямку є малоймовірним. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман, відзначивши, що Сили оборони відступали на зазделегідь підготовлену лінію оборони.

"Навряд чи ворог буде наступати далі. Може повторитися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення росіяни говорили, що можуть просунутися далі, йти на Куп'янськ і Вугледар. Нічого там не сталося, тільки зараз вони почали вести наступальні дії. Після тих втрат, яких росіяни зазнали під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися", - сказав Олексій Гетьман.

Гетьман зауважує, що росіяни для захоплення Авдіївки переміщували війська з Куп'янського напрямку і ймовірно їх тепер повернуть та поповнять. З цієї причини з військової точки зору не варто очікувати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки.

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Він також додає, що після відходу військ назад, спроби продовжити наступ на Куп'янськ можуть посилитись.

"У них завдання вийти на Куп'янськ та на Куп'янськ-Вузловий. Хочуть вийти на річку Оскіл, пробувати форсувати її. Але як кажуть люди, які там воюють, шансів форсувати Оскіл немає. Оскільки наш західний берег укріплено, там гірський кряж і на позиціях пристріляна артилерія", - розповів він.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, 47-ма окрема механізована бригада (ОМБр) повідомила, що їхні бійці з 25-го окремого штурмового батальйону після чотирьох місяців оборони вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. За їхніми даними, операція завершилася без втрат.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш відреагував на інформацію, що з'явилася у виданні Forbes, про те, що Росія намір стягнути до Куп'янська 500 танків та сотні одиниць іншої техніки для масштабного наступу.

Раступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розповів, що деякі підрозділи бригади перебували в повному оточенні у самій Авдіївці, але змогли вибратися з нього.

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