УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза обвалу Авдіївського фронту: майор ЗСУ оцінив виведення військ з Авдіївки

Юрій Берендій
19 лютого 2024, 20:03
Військовий експерт робить висновок, що після захоплення Авдіївки росіяни перекинуть підрозділи для наступу на Куп'янському напрямку.
Загроза обвалу Авдіївського фронту: майор ЗСУ оцінив виведення військ з Авдіївки
Майор ЗСУ назвав нову ціль окупантів / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Після виходу українських військових з Авдіївки повне обвалення фронту на Авдіївському напрямку є малоймовірним. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман, відзначивши, що Сили оборони відступали на зазделегідь підготовлену лінію оборони.

"Навряд чи ворог буде наступати далі. Може повторитися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення росіяни говорили, що можуть просунутися далі, йти на Куп'янськ і Вугледар. Нічого там не сталося, тільки зараз вони почали вести наступальні дії. Після тих втрат, яких росіяни зазнали під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися", - сказав Олексій Гетьман.

Гетьман зауважує, що росіяни для захоплення Авдіївки переміщували війська з Куп'янського напрямку і ймовірно їх тепер повернуть та поповнять. З цієї причини з військової точки зору не варто очікувати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки.

відео дня

Він також додає, що після відходу військ назад, спроби продовжити наступ на Куп'янськ можуть посилитись.

"У них завдання вийти на Куп'янськ та на Куп'янськ-Вузловий. Хочуть вийти на річку Оскіл, пробувати форсувати її. Але як кажуть люди, які там воюють, шансів форсувати Оскіл немає. Оскільки наш західний берег укріплено, там гірський кряж і на позиціях пристріляна артилерія", - розповів він.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, 47-ма окрема механізована бригада (ОМБр) повідомила, що їхні бійці з 25-го окремого штурмового батальйону після чотирьох місяців оборони вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. За їхніми даними, операція завершилася без втрат.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш відреагував на інформацію, що з'явилася у виданні Forbes, про те, що Росія намір стягнути до Куп'янська 500 танків та сотні одиниць іншої техніки для масштабного наступу.

Раступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розповів, що деякі підрозділи бригади перебували в повному оточенні у самій Авдіївці, але змогли вибратися з нього.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

Причина не в зерні: Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Причина не в зерні: Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

21:20 Політика
РФ мала евакуювати: 110 бригада розкрила, що сталось із загиблими бійцями із "Зеніту"

РФ мала евакуювати: 110 бригада розкрила, що сталось із загиблими бійцями із "Зеніту"

20:51 Україна
Україну накриває негода: у деяких регіонах сипатиме сніг, а в інших литимуть дощі

Україну накриває негода: у деяких регіонах сипатиме сніг, а в інших литимуть дощі

19:44 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Як правильно клеїти супер клеєм: прості, але дуже корисні поради для господаря 12286

Як правильно клеїти супер клеєм: прості, але дуже корисні поради для господаря

У нього дуже багато жінок: Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком 10241

У нього дуже багато жінок: Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState 8796

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

Одіозна Оксана Марченко показала, який вигляд має зараз 8694

Одіозна Оксана Марченко показала, який вигляд має зараз

Останні новини

21:20

Причина не в зерні: Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

20:59

У "Дії" не буде функцій, пов'язаних із мобілізацією - голова Мінцифри

20:56

Федоров про відключення Starlink на окупованих: це буде катастрофічно

20:51

РФ мала евакуювати: 110 бригада розкрила, що сталось із загиблими бійцями із "Зеніту"

20:18

Наталія Сумська пояснила, чим війна з Росією страшніша за попередні

Росія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - БерлінськаРосія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - Берлінська
20:03

Загроза обвалу Авдіївського фронту: майор ЗСУ оцінив виведення військ з Авдіївки

20:00

Мережа аптек "Бажаємо Здоров'я" – генеральний партнер Київського півмарафону Незламності 2024 новости компании

19:59

Чи може РФ розпочати наступ на Київ: Коваленко назвав сценарії війни

19:44

Україну накриває негода: у деяких регіонах сипатиме сніг, а в інших литимуть дощі

Реклама
19:32

Всі області України укріплюють кордони та будують фортифікаційні споруди на фронті - ОП

19:30

Колишній "Ревізор" Вадим Абрамов утік до РФ розважати окупантів

19:27

Результати наради в Москві: в ГУР назвали наступну ціль Кремля після Навального

19:21

Як зберігати авокадо: спосіб, щоб не переспіло і не почорніло

19:21

Місячний календар на 20 лютого: чого слід уникати у цей день

19:10

Наступ по всіх фронтах: що потрібно знатиПогляд

19:05

Які зачіски зроблять жінку молодше на 10 років: стиліст показала, що додає вікуВідео

19:02

Для чого дірки в овочечистці: факт, про який багато хто не здогадується

19:00

Упустили просто на сцені: Мадонна потрапила в конфуз під час концерту

18:55

Останні війська ЗСУ вийшли з коксохіму: у 47 ОМБр розкрили деталі щодо втрат

18:50

Як легально платити за світло помітно менше: простий, але хитрий трюк

Реклама
18:39

Україна перекриває кордон із Польщею: що відомо

18:35

Як найкраще зберігати спеції: лайфхак, якщо немає спеціальної ємності

18:20

Блогери Литвин і Куровський показали обличчя новонародженого сина

18:00

В Іспанії вбили російського льотчика, який перейшов на бік України - ЗМІ

18:00

Як прибрати плями і грибок грибок на паркані: дешевий засіб із 2 інгредієнтів

17:53

Волонтерка оцінила "Ланцет" РФ на полі бою: спалюються сотні одиниць техніки

17:51

Що посадити ранньою весною: квіти, які порадують швидше за інших

17:35

Берлінська назвала, які дрони необхідні українським бійцям для перемоги на фронті

17:17

Як садити кавуни на полі: прості способи отримати солодкі ягоди

17:11

Дивовижний спосіб укладання волосся гарантує відсутність пухнастих локонів

17:00

"Зачини двері": Злата Огнєвіч зчепилася з переслідувачем

16:59

Це зменшить втрати серед ЗСУ: волонтер оцінила стратегічне рішення Зеленського

16:55

Окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ: у ЗСУ попередили про загрози

16:55

Чи можна прати взуття в пральній машині: майстер із ремонту техніки дав відповідь

16:54

Politico розкрило нинішній план США щодо України: є лише сценарій "А"

16:43

Три великі міста під загрозою: куди РФ націлиться після Авдіївки — новий прогноз

16:26

Союзник "взув" Путіна: назвав Україну дружньою і вказав Росії на кордони

16:22

Одіозна Оксана Марченко показала, який вигляд має зараз

16:20

Сільгосппродукцію з України не можна пускати в Європу: божевільна заява Орбана

16:17

"Були в повному оточенні": у Третій штурмовій розповіли, чи залишився хтось в Адіївці

Реклама
16:14

Війна переходить в нову фазу: в ЗСУ назвали головну умову для успіху України

15:59

Чи можна давати дітям желейні цукерки: хімік розповів усе про їхній склад

15:50

Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку – ЗСУ

15:43

Нова коханка Путіна - "Барбі" диктатора: правда про пасію

15:42

"Ворог на околицях Роботиного знищується": у ЗСУ відбивають наступ РФ на півдні

15:38

"Просто диво": у Литві вражені боєздатністю ЗСУ в умовах дефіциту БК

15:37

Як позбутися тарганів за допомогою цукру: з чим його потрібно перемішати

15:35

Христина Соловій показала рідкісне фото з прекрасною мамою

15:23

Лідер культового гурту U2 Боно полум'яно і люто закликав США допомагати Україні

15:23

Армія США виділяє власні кошти для допомоги Україні: CNN розкрило деталі

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти