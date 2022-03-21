Як зупинити Путіна: прем'єр-міністр Чехії назвав єдиний спосіб

Чехія закликає посилити санкції проти РФ, адже Володимир Путін скоює військові злочини, і через його війну гинуть невинні люди.
Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала підкреслив, що слід запровадити ще більше санкцій проти країни-агресора Росії.
На його думку, це може призупинити військові злочини РФ проти України.
"Російська армія спустошила український Маріуполь. Весь світ бачить, що Володимир Путін скоює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди", - написав Фіала у Twitter.
"Ми повинні продовжувати домагатися чіткого і єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", - вважає він.
Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше висловив думку, що Захід сам дозволив президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну почуватися безкарним. Посприяла цьому залежність Європи від російської нафти і газу. Щоби зупинити Путіна, необхідно припинити купувати газ у Росії.
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