Нові санкції ЄС проти Росії будуть вже цього тижня - Зеленський

Зеленський виступив з новим зверненням до українців / скріншот

Володимир Зеленський звернувся в обидві палати італійського парламенту та закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти їх режиму і вдарити по російським діячам, відповідальним за цю війну. За їх нерухомості, за їхніми рахунками, яхтам і т. д.

Президент упевнений, що нові санкції будуть, і будуть вже на цьому тижні. Зеленський також сьогодні провів розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою про нашу співпрацю, про розвиток України з усіма разом у Європейському Союзі.

"Важлива розмова відбулася з прем'єр-міністром Канади, продовжуємо разом координувати позиції напередодні самітів НАТО і"Великої сімки". Джастін Трюдо підтримає нас. Особливий аспект - це гарантії безпеки для України, життєво потрібні, і не тільки нам", - зазначив президент у виступі.

Він також подякував міністру закордонних справ Греції, який першим з офіційних осіб Європи вирішив підтримати роботу гуманітарних коридорів в Маріуполі, щоб врятувати наших людей з міста і довезти туди гуманітарний вантаж, необхідний кожному.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.