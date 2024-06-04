Удари ЗСУ по авіації окупантів на території Росії: у Білому домі зробили заяву

Чи може Україна збивати ворожі літаки у російському повітряному просторі? Джон Кірбі відповів.

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Україна вже могла збивати російські літаки над Росією / Колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

Сполучені Штати не забороняли ЗСУ бити по бойовій авіації окупантів над територією РФ, заявив на брифінгу 2 вівторок, 4 червня, представник Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі наголосив, що "жодних обмежень" щодо збиття ворожих літаків не було, навіть якщо ці літаки знаходяться не у повітряному просторі України.

"Вони (українці, - Главред) можуть збивати літаки над територією Росії, коли ті становлять неминучу загрозу, і вони (українці, - Главред) це роблять з початку війни", - зауважив Кірбі. відео дня

Україна почала використовувати західну зброю по Росії - головне

Напередодні США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Удари по Росії зброєю США - які обмеженння / Інфографіка Главреда

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