Росавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тиждень

Вперше повітряний простір було закрито для цивільної авіації одночасно з початком вторгнення в Україну / Reuters

Дія режиму закритого неба для цивільної авіації в Росії повинна була закінчитися 26 березня. Однак, російська авіаційна влада продовжила заборону на польоти в 11 аеропортів центральної та південної частини РФ до 3:45 за московським часом п'ятниці, 1 квітня.

Раніше подібна заборона продовжувалася чотири рази - до 8, 14, 20 і 26 березня. А вперше повітряний простір над південними і центральними регіонами Росії було закрито для цивільної авіації одночасно з початком вторгнення в Україну - з 24 лютого 2022 року.

Як повідомляється в повідомленні Росавіації, приймати і відправляти рейси не зможуть аеропорти Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста.

Для перевезення пасажирів рекомендується використовувати альтернативні маршрути через аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви. Інші аеропорти Росії, включаючи міжнародні, працюють в звичайному режимі.

Як повідомляв Главред, 22 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав терміни перемоги України над російським окупантами.

"Кінець квітня - початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", - сказав Арестович.

За його словами, можливо, це не означатиме припинення бойових дій, але всім буде зрозуміло, що це кінець їхнім військовим потугам.

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