УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Врятував сотні життів: пілот ЗСУ відвів підбитий літак від населеного пункту

18 березня 2022, 03:23

Президент Володимир Зеленський присвоїв Геннадію Матуляку звання Героя України (посмертно).

false
/ Facebook/voz.parovoz

Пілот літака Су-25 ЗСУ Геннадій Матуляк, який знищив скупчення техніки російських окупантів, був збитий під Києвом.

Український льотчик зміг відвести літак від населеного пункту в ліс, чим врятував багато людських життів, пишуть в Мережі.

Відзначається, що український літак був збитий на 3 день війни в селі Глібівка Вишгородського району

"Літак падав у село людям на голови. Пілот літака повів літак у бік лісу і ніхто не постраждав! Про цю людину повинні знати!",- йдеться в повідомленні.

false
/ Facebook/voz.parovoz

Підкреслюється, що пілот своїм героїчним вчинком врятував сотням людей життя.

false
/ Facebook/voz.parovoz

"Пілот помер. Його сім'я повинна знати про те, що їх син, чоловік, батько врятував багатьох людей своїм героїчним вчинком!", - йдеться в повідомленні.

false
/ Facebook/voz.parovoz

Додамо, що президент Володимир Зеленський присвоїв Геннадію Матуляку звання Героя України (посмертно).

false
/ Facebook/voz.parovoz

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, в результаті ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

viber
війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливістьГороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливість Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2022: Близнюкам - підказки долі, Скорпіонам - хитрістьГороскоп на сьогодні, 16 березня 2022: Близнюкам - підказки долі, Скорпіонам - хитрість Що можна використовувати замість наповнювача для котячого туалетуЩо можна використовувати замість наповнювача для котячого туалету "Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя"Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя Якщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступникаЯкщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступника

Останні новини

04:28

21 день пекла: Євген Кошовий закликав росіян виходити на вулиці за мир в Україні

03:53

Під завалами театру в Маріуполі можуть залишатися більше тисячі людей - ТарутаВідео

03:23

Врятував сотні життів: пілот ЗСУ відвів підбитий літак від населеного пунктуВідео

02:50

У британській розвідці розкрили головну причину провалу наступу РФ в Україні

02:24

Генерали РФ стали мішенню: ЗСУ відкрили полювання на командирів окупантівВідео

Реклама
02:08

Колишній чоловік і продюсер Ані Лорак залишився без будинку - його дощенту знищив ворожий снаряд

01:56

Кредити під 0% і дерегуляція: Зеленський оголосив масштабну програму для бізнесуВідео

01:38

"Противник не знає, чого чекати": Зеленський про нову тактику проти окупантів РФВідео

01:11

Netflix відновлюють трансляцію серіалу Слуга народу в США

00:54

ЗСУ зачищають передмістя Києва від рашистів: названо найнебезпечніші напрямкиВідео

00:51

Прикмети на 18 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:40

В Україні підняли військові пенсії: скільки грошей додалиВідео

00:17

В Україні знижують вартість палива: нова ціна за літр бензину і дизеля

00:15

Україна закликала внести Росію до чорного списку FATF

00:02

"Божевільна, зламана людина": Наталія Могилевська розкритикувала ПутінаВідео

17 березня, четвер
23:46

"Зайшли з тилу": спецсили ЗСУ розгромили скупчення російських військВідео

23:34

Урядові літаки РФ здійснили незвичайні рейси з Москви до Сибіру

23:31

Зеленського і народ України висунули на Нобелівську премію мируВідео

22:57

Зеленський поспілкувався з Макроном: які теми обговорювали

22:57

У Білорусі партизани почали "рейкову війну" проти окупантів РФВідео

Реклама
22:56

Спроба військового перевороту і штурм столиці: астролог склала гороскоп для України до кінця квітняВідео

22:45

Данілов закликав виключити Росію зі складу Радбезу ООН

22:29

Вдала вилазка десантури: ЗСУ захопили бронетехніку окупантів РФВідео

22:26

"Не мовчіть в цій тиші!": Земфіра присвятила багатостраждальній Україні антивоєнний кліпВідео

22:21

Окупанти вбили соліста балету Нацональної опери УкраїниВідео

22:01

Шольц попросив "не ображати і не бити" вихідців із Росії, на що в Україні різко відповіли

21:44

Обезголовили "еліту ПДВ": бійці ЗСУ ліквідували командирів "ударного" полку РФВідео

21:24

"Бомбили двічі аеропорт за наводкою": знаменитий український скрипаль виявився російським шпигуномВідео

21:19

Латвія закликала країни НАТО закрити небо над Україною

20:59

На Херсонщині льотчик ЗСУ направив підбитий штурмовик на ворожу колонуВідео

20:58

Зеленський нагородив звільненого з полону мера Мелітополя орденом

20:48

Світові страхові компанії оцінили шокуючі збитки від війни в Україні і готуються до виплатВідео

20:34

Кошовий розповів, про що спілкується з Зеленським під час війни і в якому стані президентВідео

20:29

Командир убитий, солдати розбігаються: ЗСУ розбили частини армії РФ під ХарковомВідео

20:28

Міста без пробок, море інвесторів та швидкісне з'єднання: стратег спрогнозував майбутнє УкраїниВідео

20:22

Байден обізвав Путіна кривавим диктатором та справжнім головорізом

20:10

Прикмети на 19 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:41

Сі Цзіньпін прозрів: Китай ускладнює життя Росії в чотири способиВідео

19:31

ЗСУ завдали нового удару: під Прилуками розбито колону військ РФ і взято російський Ураган

19:30

Щаслива старість і бункері або шибениця: що чекає на ПутінаПогляд

Реклама
19:21

Подоляк - Заходу: Станьте поруч із нами і воюйте - тоді ми не будемо вести переговори з Путіним, а тільки воювати

19:11

Повинні бути у кожного в будинку: ці рослини допоможуть зняти стрес і тривогуВідео

18:46

У Білорусі порушили кримінальну справу проти АрестовичаВідео

18:25

Війська Путіна в Києві вбили відому українську актрисуВідео

18:21

Макрон закликав Європу бути готовою до можливої війни

18:10

"Не було часу відповідати": Лобода жорстко висловилася про зміну українського громадянстваВідео

18:03

Чотири перемоги України: чому імперія зла стала ще слабшою за один деньПогляд

17:42

"Не знаю як жити": співвласник Альфа Банку львів'янин Фрідман заплакав через ПутінаВідео

17:39

Швидкі рецепти в мультиварці: 5 неймовірно смачних страв за 20 хвилинВідео

17:15

Крим і Донбас - ключовий момент договору України і РФ: у Зеленського заявили про пошук формули

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти