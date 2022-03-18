Врятував сотні життів: пілот ЗСУ відвів підбитий літак від населеного пункту

/ Facebook/voz.parovoz

Пілот літака Су-25 ЗСУ Геннадій Матуляк, який знищив скупчення техніки російських окупантів, був збитий під Києвом.

Український льотчик зміг відвести літак від населеного пункту в ліс, чим врятував багато людських життів, пишуть в Мережі.

Відзначається, що український літак був збитий на 3 день війни в селі Глібівка Вишгородського району

"Літак падав у село людям на голови. Пілот літака повів літак у бік лісу і ніхто не постраждав! Про цю людину повинні знати!",- йдеться в повідомленні.

/ Facebook/voz.parovoz

Підкреслюється, що пілот своїм героїчним вчинком врятував сотням людей життя.

/ Facebook/voz.parovoz

"Пілот помер. Його сім'я повинна знати про те, що їх син, чоловік, батько врятував багатьох людей своїм героїчним вчинком!", - йдеться в повідомленні.

/ Facebook/voz.parovoz

Додамо, що президент Володимир Зеленський присвоїв Геннадію Матуляку звання Героя України (посмертно).

/ Facebook/voz.parovoz

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, в результаті ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.