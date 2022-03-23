Влаштували ворогу пекельне небо: ЗСУ збили ювілейний сотий літак РФ

ЗСУ збили ювілейний сотий літак РФ/ Фото ілюстративне, УНІАН

Українська протиповітряна оборона у вівторок, 22 березня, збила ювілейний сотий літак російських загарбників. Повітряне судно вороги втратили над Маріуполем.

Загалом за добу було знищено шість російських літаків. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

"Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя" – йдеться у повідомленні.

Проте на цьому захисники України не зупинилися. Зазначається, що ударна авіація Повітряних сил ЗСУ нанесла удари по низці земних цілей – скупченню техніки і живій силі ворога, а також збили вертоліт РФ і п’ять крилатих ракет.

Отож, втрати ворогів, яких їм завдали Повітряні сили ЗСУ за 22 березня, наступні:

літаки – 6;

вертольоти – 1;

БпЛА (ОТР) – 5;

крилаті ракети – 5.

Раніше повідомлялося, що російський винищувач-бомбардувальник пролетів над Волинню і вторгся у повітряний простір Польщі. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. За словами журналіста, Росія може провокувати зіткнення на НАТО.

Нагадаємо, окупанти 23 березня знову обстріляли Київ. Пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватний сектор. Як кажуть в мерії, чотири людини виявилися поранені, з ними працюють медики. Інформація про всі руйнування уточнюється.

Читайте також: