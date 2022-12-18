'Мову на клавіатурі переплутав?': Кадиров китайською мовою закликав мусульман воювати проти НАТО

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав мусульман об’єднатися проти НАТО. При цьому своє звернення "дон-дон" чомусь опублікував китайською мовою.
"Ми закликаємо весь ісламський світ, усіх розсудливих людей об'єднатися спільними зусиллями проти нашого спільного ворога", – написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.
При цьому прихвостень російського диктатора Володимира Путіна почав погрожувати існуванню всього світу. Він звинуватив Захід у спробі "знищити моральні цінності" і заявив, нібито "Росія кинула виклик злу, яке поширюють західні країни".
Проте за такі заклики китайською мовою Кадирова висміяли деякі його підписники. Дехто жартував, що "дон-дон" переплутав мову на клавіатурі, а дехто припускав, що сторінку Кадирова зламали. Загалом користувачі писали наступне:
- "Китайці зламали?",
- "Це виступ Брюса Лі?",
- "Кадиров, ви мову на клавіатурі переплутали?",
- "Джекі Чан в чаті?",
- "Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво".
Раніше повідомлялося, що на самому старті повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну чеченський диктатор Рамзан Кадиров отримав від господаря Кремля Володимира Путіна завдання захопити урядовий квартал в Києві і лиходійським чином ліквідувати лідера Володимира Зеленського.
Нагадаємо, ексдепутат Держдуми РФ, який отримав українське громадянство, бізнесмен Ілля Пономарьов зазначав, що Путін навмисно лякає західні держави хаосом, який може виникнути в РФ після її поразки. Він намагається показати, що у разі усунення його від влади президентом Росії може стати ще небезпечніша людина, наприклад, Кадиров чи Пригожин.
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