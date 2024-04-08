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Ризик Третьої світової війни у світі зростає: Курт Волкер назвав важливі умови

Юлія Закрепа
8 квітня 2024, 11:41оновлено 8 квітня, 12:38
Якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну деінде, вважає представник США.
Ризик Третьої світової війни у світі зростає: Курт Волкер назвав важливі умови
У світі існує ризик Третьої світової війни / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер наголосив, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, ризик Третьої світової війни у світі зростає.

"У нас є Путін, який висуває вимоги щодо територій, населення та управління в Європі. У нас є Іран, який робить те саме на Близькому Сході, використовуючи такі інструменти, як ХАМАС, хуситів та Хезболла. У нас є Північна Корея, яка зацікавлена у власному порядку денному. І у нас є Китай, готовий скористатися всім цим, якщо всі інші будуть зайняті війною десь в іншому місці. Отже, зростає ймовірність того, що у нас постійно триватимуть конфлікти", - сказав він в інтерв'ю "Телеграфу".

На думку Волкера, є дві протиборчі сторони: це демократія, мир та диктатору і війни, на зразок Росії, КНД чи Ірану.

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"Я думаю, якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну деінде. Це також створить більше сумнівів в Ірані, Північній Кореї та Китаї, якщо вони побачать, що Росія фактично послабила себе", - вважає він.

Хто такий Курт Волкер?

Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський потужно звернувся до США через затримку допомоги. Глава держави звернув увагу на те, що на сьогодні вкрай важливо "спільно робити дуже конкретні речі".

Президент України розказав жорстку правду про допомогу США. Володимир Зеленський запропонував вихід і зазначив, що держава готова брати цю допомогу навіть у кредит. Зеленський незадоволений діями західних партнерів.

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