Ризик Третьої світової війни у світі зростає: Курт Волкер назвав важливі умови

Якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну деінде, вважає представник США.

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У світі існує ризик Третьої світової війни / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер наголосив, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, ризик Третьої світової війни у світі зростає.

"У нас є Путін, який висуває вимоги щодо територій, населення та управління в Європі. У нас є Іран, який робить те саме на Близькому Сході, використовуючи такі інструменти, як ХАМАС, хуситів та Хезболла. У нас є Північна Корея, яка зацікавлена у власному порядку денному. І у нас є Китай, готовий скористатися всім цим, якщо всі інші будуть зайняті війною десь в іншому місці. Отже, зростає ймовірність того, що у нас постійно триватимуть конфлікти", - сказав він в інтерв'ю "Телеграфу".

На думку Волкера, є дві протиборчі сторони: це демократія, мир та диктатору і війни, на зразок Росії, КНД чи Ірану.

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"Я думаю, якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну деінде. Це також створить більше сумнівів в Ірані, Північній Кореї та Китаї, якщо вони побачать, що Росія фактично послабила себе", - вважає він.

Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

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