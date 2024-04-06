'Напад з боку Ірану є 'неминучим': США у стані підвищеної готовності

США застерегли Тегеран від використання удару для подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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США готується до можливих ударів Ірану / колаж: Главред, фото: pexels, Вікіпедія

Анонімний американський чиновник поділився, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльським або американським базам в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

"Ми, безумовно, перебуваємо на високому рівні пильності", - сказав чиновник, підтверджуючи повідомлення CNN, згідно з яким атака може статися наступного тижня, передає Reuters.

Зокрема, офіційний представник США повідомив CNN, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні протягом тижня.

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За його словами, США застерегли Тегеран від використання удару для подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Також зазначається, що високопоставлені чиновники США зараз вважають, що напад з боку Ірану є "неминучим". Такий погляд поділяють їхні ізраїльські колеги, сказав чиновник.

Обидва уряди наполегливо працюють над тим, щоб випередити те, що має статися, оскільки вони передбачають, що атака Ірану може розгортатися кількома різними шляхами і що активи та персонал США та Ізраїлю ризикують стати ціллю.

Нагадаємо, що у січні Іран вдарив ракетами по Пакистану. Удар по штабах завдали ракетами і безпілотниками. В результаті атаки, цілі знищені. Це був перший удар Ірану по Пакистану, а точніше по провінції Белуджистан.

У Конгресі США анонсували голосування допомоги Ізраїлю. Питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону, заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

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