'Ризик дещо підвищився': Кочетков розкрив, чи можуть застосувати ядерку по Україні

Аналітик Кочетков повідомив, чи становить загрозу для України ядерна зброя РФ, що знаходиться у сусідній Білорусі.

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Чи застосує Росія ядерну зброю / колаж: Главред, скріншот: відео Youtube, фото: ua.depositphotos.com

Глава української розвідки Буданов повідомив, що Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки. В інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков розповів, чи становить загрозу для України ядерна зброя РФ у Білорусі.

"По-перше, інформація про переміщення частини ядерної зброї до Білорусі західні інформаційні агенції з посиланням на офіційні джерела в Пентагоні сповіщали ще декілька місяців тому. Тобто це жодним чином не новина. Якщо поспостерігати за переміщенням літаків, які злітають з авіабази РФ в Енгельсі та відвантажуються у білоруських Мачулищах, то тут немає жодної таємниці. Але і впливу на ризик ядерного протистояння і застосування ядерної зброї, тактичної чи стратегічної, цей факт не має, тому що всі важелі контролю зберігаються виключно за Росією", - наголосив Кочетков.

Він зазначив, що Лукашенко жодним чином не впливає ані на рішення щодо застосування, ані на його виконання. Білоруський диктатор формально керує територією, звідки може бути застосована тактична ядерна зброя і по якій може бути застосований удар у відповідь.

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"По-друге, російське так зване дванадцяте управління у системі Міноборони РФ, яке займається обслуговуванням та зберіганням ядерної зброї, нещодавно проводили навчання за участі безпосередньо білоруських військових, які мають обслуговувати Іскандери - балістичні ракети, невеличка кількість яких є на території Білорусі і які потенційно можуть нести ядерну зброю. Так от навіть це російське управління не задоволене рівнем білоруських солдат, офіцерів, які мають обслуговувати цю зброю", - додав експерт.

Ризик після повномасштабного вторгнення ще зберігався і дещо підвищився, бо на Україну напала ядерна держава, але він зберігається приблизно на тому самому рівні, підсумував Кочетков.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Москва і Мінськ підписали документ, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Росія і Білорусь підписали угоду, яка передбачає розміщення на території білоруської держави російської тактичної ядерної зброї.

Буданов пояснив, як Кремль намагається обдурити Лукашенка з ядерною зброєю. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, які ядерні боєголовки і навіщо Росія відправляє до Білорусі.

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