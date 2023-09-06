УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ризик дещо підвищився": Кочетков розкрив, чи можуть застосувати ядерку по Україні

Юлія Куришко
6 вересня 2023, 02:45
10
Аналітик Кочетков повідомив, чи становить загрозу для України ядерна зброя РФ, що знаходиться у сусідній Білорусі.
'Ризик дещо підвищився': Кочетков розкрив, чи можуть застосувати ядерку по Україні
Чи застосує Росія ядерну зброю / колаж: Главред, скріншот: відео Youtube, фото: ua.depositphotos.com

Глава української розвідки Буданов повідомив, що Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки. В інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков розповів, чи становить загрозу для України ядерна зброя РФ у Білорусі.

"По-перше, інформація про переміщення частини ядерної зброї до Білорусі західні інформаційні агенції з посиланням на офіційні джерела в Пентагоні сповіщали ще декілька місяців тому. Тобто це жодним чином не новина. Якщо поспостерігати за переміщенням літаків, які злітають з авіабази РФ в Енгельсі та відвантажуються у білоруських Мачулищах, то тут немає жодної таємниці. Але і впливу на ризик ядерного протистояння і застосування ядерної зброї, тактичної чи стратегічної, цей факт не має, тому що всі важелі контролю зберігаються виключно за Росією", - наголосив Кочетков.

Він зазначив, що Лукашенко жодним чином не впливає ані на рішення щодо застосування, ані на його виконання. Білоруський диктатор формально керує територією, звідки може бути застосована тактична ядерна зброя і по якій може бути застосований удар у відповідь.

відео дня

"По-друге, російське так зване дванадцяте управління у системі Міноборони РФ, яке займається обслуговуванням та зберіганням ядерної зброї, нещодавно проводили навчання за участі безпосередньо білоруських військових, які мають обслуговувати Іскандери - балістичні ракети, невеличка кількість яких є на території Білорусі і які потенційно можуть нести ядерну зброю. Так от навіть це російське управління не задоволене рівнем білоруських солдат, офіцерів, які мають обслуговувати цю зброю", - додав експерт.

Ризик після повномасштабного вторгнення ще зберігався і дещо підвищився, бо на Україну напала ядерна держава, але він зберігається приблизно на тому самому рівні, підсумував Кочетков.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Москва і Мінськ підписали документ, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Росія і Білорусь підписали угоду, яка передбачає розміщення на території білоруської держави російської тактичної ядерної зброї.
Буданов пояснив, як Кремль намагається обдурити Лукашенка з ядерною зброєю. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, які ядерні боєголовки і навіщо Росія відправляє до Білорусі.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ядерна зброя
Реклама

Головне за день

Крим може бути звільнений мирним шляхом: експерт розповів подробиці

Крим може бути звільнений мирним шляхом: експерт розповів подробиці

23:57 Україна
З'явилась гостра реакція МЗС та ОП на слова Путіна про Зеленського

З'явилась гостра реакція МЗС та ОП на слова Путіна про Зеленського

21:45 Україна
Масової екстрадиції не буде: Веніславський відповів, чи варто переживати ухилянтам

Масової екстрадиції не буде: Веніславський відповів, чи варто переживати ухилянтам

21:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:45

"Ризик дещо підвищився": Кочетков розкрив, чи можуть застосувати ядерку по Україні

02:05

Публіцист спрогнозував, що робитимуть "вагнерівці" після смерті Пригожина

01:32

Квіти ростимуть як скажені: потрібно лише додати у вазон котячий наповнювач

05 вересня, вівторок
23:57

Крим може бути звільнений мирним шляхом: експерт розповів подробиці

23:53

Повалій приїхала в окупований Луганськ розважати окупантів і хвалити терориста Путіна

Ядерна зброя не врятує РФ від неминучого програшу у війні - КочетковЯдерна зброя не врятує РФ від неминучого програшу у війні - Кочетков
23:22

Яке найбільше місто у світі: топ-10 за населенням та територією

22:54

"Мають отримувати більше": на кого із переселенців чекає збільшення виплат

22:46

"Народ Криму і Донбасу може мати свою точку зору": Кондратюк розповів, що робила колаборантка Марченко під час шоуВідео

22:36

Зірку Венздей викинули з серіалу через сексуальні домагання - ЗМІ

Реклама
22:30

Падіння "Шахеда" в Румунії: президент країни зробив заяву

22:19

Вріже 8-бальна буря: Україну накрив сильний геомагнітний шторм

22:14

Як Пригожин підписав собі вирокПогляд

21:45

З'явилась гостра реакція МЗС та ОП на слова Путіна про Зеленського

21:19

"Я однією ногою стою в могилі": у Лінди Євангелісти виявили рак грудей

21:16

Масової екстрадиції не буде: Веніславський відповів, чи варто переживати ухилянтам

20:59

На аеродромі "Енгельс" росіяни "захищають" літаки: обкладають їх шинами

20:16

Олексія Паніна затримали через п'яний дебош в ЕстоніїВідео

20:00

"Українці?": Путін влаштував допит своєму чиновнику просто під час трансляціїВідео

19:38

Погода в Україні зміниться: де вріже холоднеча, а де буде тепло

19:12

Що приготувати на сніданок: швидкі і гурманські рецепти для красивої трапези

Реклама
19:03

АМУ звернулась до керівництва держави: "Військовий" ПДФО в громадах збереже систему оборони, яка здивувала світ актуально

19:00

Що не можна робити 7 вересня, щоб не втратити гроші: прикмети і заборони дня

18:59

"Буде допомагати ЗСУ": у ГУР розкрили плани російського льотчика Мі-8

18:50

Жінка показала, як приготувати неймовірний томатно-базиліковий соус на зиму

18:46

Чоловік поділився шаленим способом охолодження в спеку: потрібна підстилка для собаки

18:41

"Ситуація огидна": Путін нахабно накинувся з образами на ЗеленськогоВідео

18:32

"Залишилось лише одне місце": Жданов розкрив, звідки можуть наступати росіяни

18:19

Москву від БПЛА захищає арктичний "Панцир": генерал пояснив причинуВідео

18:01

Хто з українок з 1 жовтня зобов'язаний стати на військовий облік: пояснення юриста

17:56

"Потрібні величезні гроші": експерт пояснив, чому Україна не може мати ядерну зброю

17:52

Будуть як нові: як відтерти подряпини з тарілок, щоб вони заблищали

17:39

Рада повернула електронне декларування, але є великий підступ

17:30

"Гаррі збирає урожай": Галкін показав, як дуріє з сином від Пугачової в Ізраїлі

17:29

Що за гру затіяв Ердоган?Погляд

17:13

"Потрібен чоловік, а не історична постать": Зеленська про стосунки з президентом

17:12

Хлопець зробив пропозицію дівчині на похоронах її матері: чому він так вчинив

17:02

СБУ повідомила про підозру путінському олігарху Фрідману: забезпечував РФ набоями

16:54

"Економлять ракети та б'ють дронами": у ЗСУ заявили про нову партію "Шахедів" у Росії

16:51

Дівчина показала, як зробити серветки з воску: потрясна заміна харчовій плівці

16:51

В Україні довелося переписати ціни на основний елемент борщу: що сталося

Реклама
16:35

Церковне свято 6 вересня: що не можна робити на священномученика Євтихія

16:27

Кличко проінспектував реконструкцію великої тепломагістралі: мають завершити до опалювального сезонуВідео

15:59

Що зробити 6 вересня, щоб зцілитися від недуг і притягнути удачу: прикмети дня

15:59

Мобілізація в Україні: кому в країні можуть вручити повістку повторно

15:47

"Золота" розминка перед тренуванням: фітнестренерка показала вправи на 4 хвилиниВідео

15:38

Потрібно всього 2 лимона: жінка показала, як довести духовку до блискуВідео

15:22

Плюс зрадниця: українська блогерка виправдовує напад РФ і називає ЗСУ "м'ясом"

15:15

Хто може очолити заколот проти Путіна: журналіст пояснив основну проблемуВідео

14:59

На Таврійському напрямку ЗСУ "перемололи" сотню окупантів та склади боєприпасів

14:40

Які знаки зодіаку екстрасенси: три людини можуть передбачити майбутнє

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиМода 2023
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти