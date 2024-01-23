Офіцер пояснив, яких операцій варто чекати від армії РФ на кордоні країн НАТО

Якщо буде відповідна можливість, вважає Гетьман, російські окупанти в країнах Балтії або Польщі будуть реалізовувати кримський сценарій.

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Російські окупанти в країнах Балтії або Польщі хочуть реалізувати кримський сценарій - Олексій Гетьман / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Російські окупанти не будуть на танках з триколорами штурмувати східний край НАТО (наприклад, Литву або Польщу), а будуть діяти гібридно, спробуючи повторити кримський сценарій анексії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Росіяни будуть використовувати повзучу інтервенцію і діяти тихенько, потроху, шляхом певних провокацій та інформаційних диверсій з метою нібито захисту російськомовного населення в країнах Балтії. Вони не будуть відкрито застосовувати збройні сили, тому що у них є напрацьований досвід гібридної війни. Вони будуть діяти інакше: наприклад, в Естонії або Литві можуть з'явитися "зелені чоловічки", які "будуть захищати російськомовних". Росія не буде бити в лоб, тому що розуміє, що відразу отримає відповідь", ‒ сказав він.

Буде відповідна можливість, вважає Гетьман, російські окупанти в країнах Балтії або Польщі реалізують кримський сценарій.

"Просування по Сувалкському коридору теж неможливо. Там 100 кілометрів, які треба пройти територіями країн НАТО. Російська армія не здатна цього зробити, вони можуть лише лякати. Згадайте, як росіяни віджали Крим ‒ вони зайшли тоді, коли Україна була максимально ослабленою, бо Янукович щойно втік, а нова влада ще не встигла зорганізуватися. І росіяни зробили все дуже швидко, тому що довго чекали і готувалися до окупації, розвиваючи в Криму свою "п'яту колону", агентів впливу і розвідку. Те ж саме вони зараз роблять у Польщі, Литві, Естонії та Латвії. Буде відповідна можливість - реалізують кримський сценарій. Упевнений на 100%, що росіяни не будуть на танках з триколорами штурмувати Литву або Польщу, вони не настільки дурні, тому будуть діяти гібридно, як прописано в наукових працях Герасимова. Нехай аналітики на Заході просто ознайомляться з тим, що писав Герасимов – там вказано все, як РФ буде діяти. Якщо ні, то нехай і далі перебувають у своїх фантазіях, адже нерозуміння ситуації призведе до гірших наслідків для тих, хто вагається, чи допомагати Україні належним чином", ‒ сказав експерт.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Дивіться інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Загроза нападу Росії на східний фланг НАТО

Раніше журналісти німецької газети Bild опублікували матеріал, в якому говорилося, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. Згідно зі сценарієм, атака на країни Балтії може статися в другій половині 2024 року, а кульмінація конфлікту буде в травні-червні 2025-го.

У НАТО оголосили про найбільші навчання з часів Холодної війни – Steadfast Defender 2024. Вони повинні розпочатися цього тижня. У маневрах візьмуть участь близько 90 тисяч військових, підключать десятки одиниць бойової техніки.

Країни Балтії готуються відбивати напад Росії - Литва, Латвія та Естонія побудують лінії оборони з бетонних бункерів на кордоні з країною-агресором. Такі укріплення повинні дозволити затримати противника до прибуття союзників.

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