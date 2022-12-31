РФ в Україні перемагає НАТО: Кремль насмішив безглуздою методичкою для ЗМІ

З 2014 року західні країни нібито збиралися "розділити і підкорити російський народ", стверджують в Кремлі.

У РФ ЗМІ отримали нову методичку з Кремля / BBC Ukraine

Президент РФ Володимир Путін, розв'язуючи війну, нібито рятував Росію від нападу НАТО і України.

Про це йдеться в методичці, яку Кремль розіслав російським ЗМІ з рекомендаціями, як саме слід підбивати підсумки року, що можна писати і на чому акцентувати увагу, пише Медуза.

Також там говориться, що з 2014 року західні країни нібито збиралися "розділити і підкорити російський народ".

"Спецоперація" там названа успішною, доказом тому пропонується наводити той факт, що Росія "приросла землями", які насправді окупувала.

При цьому методичка суперечить сама собі. Наприклад, ЗМІ рекомендується писати, що процес "демілітаризації і денацифікації" України йде успішно, при цьому тут же заявлено, що воює Росія не з Україною, а з НАТО — "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка "не зломила російську армію".

"НАТО - це ворог зовсім іншого масштабу і рівня, ніж київський режим. Якби не Захід, Україна давно була б демілітаризована і прийняла умови Росії. Швидких перемог ніхто не чекає — час працює на Росію. У СВО ситуація знаходиться під контролем: затишшя на фронті пов'язане з перегрупуванням сил і необхідністю навчити мобілізованих", — йдеться в методичці.

Додамо, що в документі також заявляється, що насправді Захід постачає Україні все менше техніки, що суперечить пункту про "найпотужнішу військову машину" НАТО.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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