РФ продовжить випробування 'Орешника': Путін похвалився своєю 'вундерваффе'

Система здатна вражати цілі по всій Європі, а її масове застосування можна порівняти зі стратегічною зброєю, заявив диктатор.

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Путін похвалився "Орешником" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Коротко:

РФ продовжить випробування системи "Орешник"

"Орешник" не є модернізацією радянських систем, а новим досягненням РФ

РФ має запас систем і готує серійне виробництво

Російський диктатор Володимир Путін анонсував продовження випробувань комплексу "Орешник", оскільки система нібито є "гарантом суверенітету та територіальної цілісності Росії". Про це лідер Росії заявив на нараді у Кремлі за участі керівництва Міноборони країни-агресорки, ВПК та розробників ракетних систем, пишуть росЗМІ.

На зустрічі Путін насамперед привітав керівництво оборонного відомства з успішним випробуванням ракетного комплексу "Орешник". Диктатор заявив, що "досягнуті результати та швидкість розробки "Орешника" викликають гордість та захоплення".

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Після захоплення своєю розробкою диктатор заявив, що її випробування продовжаться. За словами Путіна, "Орешник" є не модернізацією старих радянських систем, а новим досягненням "нової Росії".

Він підкреслив, що система є "гарантом суверенітету та територіальної цілісності Росії" і при масованому застосуванні може зрівнятися зі зброєю стратегічного призначення. Водночас Путін стверджує, що ця ракетна система не є засобом масового ураження, "це високоточна зброя".

Путін також заявив, що наразі нібито не існує протидії "Орешнику", і в РФ є запаси цих систем. За словами диктатора, рішення щодо серійного виробництва цієї "вундерваффе" прийнято та "практично організовано".

Крім цього, лідер РФ похизувався, що у країні -агресорці кілька систем, подібних до "Орешника", проходять випробування. Також Путін почав лякати тим, що подібні системи можуть з'явитися в інших країн, "але це буде завтра чи через рік, важливо, що в Росії вона є сьогодні".

Прибічник російського диктатора головком РВСП Сергій Каркаєв заявив, що комплекс "Орешник" нібито може вражати цілі по всій Європі. А перший заступник голови колегії Військово-промислової комісії Тонкошкуров похвалився Путіну, що Росія може у "найкоротші терміни" налагодити серійний випуск ракетних комплексів "Орешник".

Ракетний комплекс "Кедр" / Інфографіка: Главред

Експериментальна ракета "Орешник" - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру та його околицях. Внаслідок атаки постраждало одне з промислових підприємств міста.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив застосування ракети "Орешник" — балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою системою. За його словами, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і є недосяжною для сучасних систем ППО.

В відкритому доступі немає інформації про ракету "Орешник", і аналітики припускають, що це може бути черговим вигаданим "вундерваффе" Кремля. Експерти також зазначають, що під назвою "Орешник" може ховатися РС-26 "Рубеж".

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія повинна була виготовити два експериментальні зразки ракети до комплексу "Кедр" до жовтня 2024 року. Він також уточнив, що "Орешник" — це кодова назва науково-дослідної роботи, а сама система є експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, носієм ядерної зброї.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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