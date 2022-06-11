РФ вигадала собі "нову G8" і розмріялася про зростання своєї економіки/ Reuters

У Росії вигадали собі "нову велику вісімку", посилаючись на розрив економічних відносин зі Сполученими Штатами та іншими державами.

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін у своєму Telegram почав розповідати, нібито економіка США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії і Канади, які входять у нинішню "велику сімку", "тріщить під навантаженням санкцій, введених проти Росії".

При цьому, за його словами, розрив економічних стосунків із Вашингтоном і його союзниками створив умови, коли у світі почали з’являтися нові точки зростання.

"Група восьми країн, що не беруть участь у санкційних війнах, – Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран, Туреччина – за показником ВВП за ПКС випереджає на 24,4% стару групу", – написав голова Держдуми країни-агресорки Росії.

Він зазначив, нібито названі ним країни "бажають розвивати діалог та взаємовигідні відносини з Росією".

Нагадаємо, Росію вигнали з "великої вісімки" (G8) після незаконної анексії нею Криму у березні 2014 року.

Раніше повідомлялося, що у глибинці Брянської області країни-агресора Росії виникло велике загоряння в одній з військової частини. За даними ЗМІ, загоряння сталося у військовій частині в Халтуріно в окрузі Клинці Брянської області.

Нагадаємо, депутат Сейму Литви Матас Малдейкіс відповів на реєстрацію в Державній думі Росії законопроекту про скасування постанови про визнання незалежності Литовської Республіки. Він запропонував у відповідь на дії РФ скасувати Поляновський договір 1634 року.

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