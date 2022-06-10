"Смоленськ - це Литва": у Вільнюсі відповіли на скандальну ініціативу Держдуми РФ

У Сеймі Литви відповіли РФ / lrs.lt

Депутат Сейму Литви Матас Малдейкіс відповів на реєстрацію в Державній думі Росії законопроекту про скасування постанови про визнання незалежності Литовської Республіки.

У своєму пості в Twitter він запропонував у відповідь на дії РФ скасувати Поляновський договір 1634 року.

"Якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви в 1991 році, Литва відкличе Поляновський договір 1634 року і вимагатиме, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув всі окуповані території Великому князівству, — заявив Малдейкіс. - Смоленськ - це Литва!".

Зазначимо, що ініціативу РФ також прокоментував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Тільки держава, керована звірами, могла почати війну, подібну до тієї, яку почала Росія. Не дивуюся, що і в політиці вони поводяться не за людськими нормами", — сказав міністр і закликав готуватися до захисту від можливої російської агресії.

Автором законопроекту, спрямованого на скасування постанови про незалежність Литви, став депутат від Єдиної Росії Євген Федоров. У пояснювальній записці до документа зазначено, що Росія, мовляв, може прийняти таке рішення, оскільки після внесення поправок до Конституції вона визнала себе правонаступником СРСР.

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