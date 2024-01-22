РФ планує нову війну в Європі: експерт назвав несподіваний сценарій і терміни

Кремль може використовувати проксі силу, не виключає Володимир Горбач.

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Володимир Горбач спрогнозував ймовірні дії Кремля / Главред, скрін

Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач спрогнозував ймовірність гібридної операції РФ проти однієї з країн НАТО з ультиматумом нанесення ядерного удару.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Кремль може використовувати проксі силу - наприклад, Білорусь, в якій нібито вже офіційно розміщена російська ядерна зброя.

"Білорусь вводить це в своє законодавство і повертає свій ядерний статус. Отже, Росія може грати руками Лукашенка і фактично використовувати підконтрольну їй Білорусь так само, як Іран хуситів, щоб не підставляти себе під удар у відповідь", - не виключає експерт.

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Разом з тим він вказав на те, що на сьогодні Росія дійсно готує інформаційне поле для проведення гібридних операцій в Європі.

"Вони вже починають скаржитися на депортацію громадян Росії з країн Балтії, або, наприклад, на закриття кордону з Фінляндією для доступу російських громадян на її територію. Наскільки НАТО буде готовим відповідати і яким чином – ніхто не знає. Думаю, все буде розвиватися поступово, і, можливо, цей процес досягне певної кульмінації, яка взагалі розрядить всю цю напруженість, яку Росія вносить в міжнародні відносини. Можливо, такий ядерний виклик консолідує західний світ, але це можна буде перевірити тільки емпірично", - додав Горбач.

Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 50 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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