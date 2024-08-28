РФ перекидає війська у Бєлгородську область: у ЗСУ сказали, яка причина

Ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області, каже Саранцев.

https://glavred.net/world/rf-perebrasyvaet-voyska-v-belgorodskuyu-oblast-v-vsu-skazali-kakaya-prichina-10592387.html Посилання скопійоване

РФ перекидає війська у Бєлгородську область / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, google.com.ua

Країна-агресорка Росія перекидає свої резерви в Бєлгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах. Про це розповів спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни поповнюють особовий склад у Харківській області. Зокрема, вони проводять внутрішні ротації та поповнення за рахунок резервів.

"Також у нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - додав Саранцев. відео дня

Варто зауважити, що кілька днів тому в російських Telegram-каналах розповсюджували повідомлення про те, що українські війська нібито спробували прорватися на територію Бєлгородської області. Офіційно такі чутки не підтверджували.

Що відомо про Бєлгородську область? Бєлгородська область — область Російської Федерації, що розташована в Центральній Росії на 500—700 км на південь від Москви, на кордоні з Україною. Майже вся територія області (крім п'яти північних районів) належить до української національної території. У сучасних межах Бєлгородська область існує з 6 січня 1954 року. Обласний центр — місто Бєлгород, повідомляє Вікіпедія.

Перекидання військ РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське командування перекидає військові підрозділи до Курської області з менш пріоритетних ділянок фронту. На Курщині помітили підрозділи, які раніше діяли на Сіверському напрямку, а також в районі Часового Яру.

Також відомо, що країна-агресор Росія відвела деякі підрозділи з Харківського на Курський напрямок. При цьому кількість сил та засобів у ворога в регіоні все ще достатня для продовження штурмів.

В той же час, масового відведення військ противника, зокрема на Півдні, наразі не зафіксовано.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред