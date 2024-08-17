Росія вивела частину військ з України: в ЗСУ розповіли про наслідки для фронту

В ЗСУ наголосили, що передислокація кількох тисяч військових РФ для боїв в Курській області не вплинула суттєво на оперативну ситуацію на фронті.

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Як виведення частини військ РФ з України вплинуло на ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Росіяни виводять частину своїх підрозділів з України для посилення угруповання в Курській області, але це не призводить до значного зменшення особового складу на фронті. Масового відведення військ противника, зокрема на Півдні, наразі не зафіксовано. Про це повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій під час телемарафону.

У Запорізькій області зараз перебуває від 75 до 90 тисяч російських окупантів, які розташовані "на всій глибині" оборони Збройних Сил України. Лиховій зазначив, що передислокація однієї-двох тисяч військових не має суттєвого значення у цьому контексті.

"Ця цифра не є сталою, тому що підрозділи постійно мігрують, перекидаються з ділянки на ділянку – із Запоріжжя в Донецьку область. Підрозділи виводяться на ротацію, переводяться на інші позиції, в тому числі й наші війська теж,– пояснив він. відео дня

Він підкреслив, що переміщення кількох тисяч окупантів із Запорізької області чи інших ділянок фронту в Курську область не впливає на перебіг бойових дій або оперативну обстановку.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація на фронті - що відомо про боїв в Курську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України під час боїв у Курській області захопили в полон понад 100 російських військових. Аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк поділився новими подробицями масової здачі російських військових у полон, зазначивши, що до нього були причетні кадирівці.

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, оскільки ворог постійно намагається просуватися в бік Покровська, використовуючи різні тактики. Про це повідомив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль.

Президент Володимир Зеленський, за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, повідомив, що під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для держави.

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