Сценарій Трампа щодо завершення війни може стати "холодним душем" для Путіна – WP

Можливі переговори між РФ і США щодо України зайдуть у глухий кут, вважають аналітики.

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План Дональда Трампа може стати неприємним сюрпризом для Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Коротко:

Путіна не влаштує план Трампа щодо України

Відносини США і РФ зайшли в глухий кут

Ймовірна перемога Дональда Трампа на виборах може бути пов'язана з ризиком для країни-агресора РФ, адже його пропозиція щодо завершення війни в Україні навряд чи влаштує диктатора Володимира Путіна.

Видання The Washington Post посилається на думку екс-радників Трампа - Фреда Флейца і генерал-лейтенант у відставці Кіта Келлогга, які озвучили план, що передбачає тимчасове припинення вогню на нинішній лінії фронту. При цьому Україну можуть змусити піти на мирні переговори з РФ, щоб продовжувати отримувати західну зброю.

Попри те, що ці пропозиції розкритикували через план передачі територій України Росії, однак аналітики вважають, що "для Путіна це дуже поганий сценарій", оскільки "він не хоче території, він хоче Україну".

На їхню думку, можливі переговори між РФ і США щодо України зайдуть у глухий кут і "Трамп ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче в Україні".

Як уточнюють журналісти, для Путіна вибори в США відбуваються в критичний момент, оскільки він і президент України Володимир Зеленський стикаються зі зростаючим тиском, адже повномасштабна війна триває вже майже три роки.

Водночас один із російських чиновників на умовах анонімності повідомив виданню WP, що "результат цих виборів не змінить ситуацію для Росії". За його словами, відносини між США і Росією зайшли в глухий кут. "І всі стали заручниками цього - навіть Путін", - сказав анонімний співрозмовник.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена погодитися на мир.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки.

Як повідомляв Главред, План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде представлений суспільству. Однак опублікують його не в повному обсязі, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

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