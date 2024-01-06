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НАТО готується до прямого зіткнення з РФ: експерт пояснив, чому Україні дають мало зброї

Альона Вороніна
6 січня 2024, 05:10
У західних країн зараз відсутній надлишок зброї, який вони були б готові передати Україні. Крім цього, вони хочуть бути готовими до можливого зіткнення з РФ.
НАТО готується до прямого зіткнення з РФ: експерт пояснив, чому Україні дають мало зброї
НАТО хоче бути готовим до прямого зіткнення з РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Захід не передає Україні великої кількості ракет та іншого озброєння, тому що західні країни самі хочуть бути готовими, якщо розгориться пряме зіткнення НАТО з країною-агресоркою Росією.

При цьому в Росії це розуміють. Таку думку висловив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

За його словами, ще однією причиною, чому західні країни не дають Україні багато озброєння, є відсутність у них надлишку зброї, який вони були б готові передати.

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"У країн Заходу немає надлишку зброї, який вони готові передати Україні. Як правило, надлишки були завжди – це нормальна історія. Європа, на жаль, після завершення Холодної війни постійно зменшувала свої видатки на оборонну сферу, тому зараз змушена готуватися до прямого зіткнення з Росією", – зазначив Клочок.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Раніше державний секретар міністерства оборони Польщі Павел Залевський зазначав, що Росія хоче перетворити країни Балтії та Польщу на сіру зону безпеки НАТО. За його словами, Путін хоче контролювати Україну та Білорусь, а також створити "сіру зону безпеки" у країнах центрально-східної Європи.

Також раніше політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів, чим загрожує Україні війна Росії та НАТО. Він зазначив, що слабкість Європи провокуватиме Кремль надалі здійснювати свої військові інтервенції в різних точках світу.

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