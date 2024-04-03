'РФ виснажена': генерал розповів, чому Путін з нетерпінням чекає виборів у США

Росія фактично вже пройшла половину кризового шляху, який колись пройшов СРСР. У 2025-2026 роках у РФ можуть початися значні проблеми з економікою, каже Ягун.

https://glavred.net/world/rf-istoshchena-general-rasskazal-pochemu-putin-s-neterpeniem-zhdet-vyborov-v-ssha-10554956.html Посилання скопійоване

Генерал розповів, чому Путін з нетерпінням чекає виборів у США/ колаж: Главред, фото: Facebook, скрін з відео

Україні не варто розраховувати на те, що після переобрання російського диктатора Володимира Путіна на пост президента країни-агресорки Росії в РФ щось суттєво зміниться.

Але в країні-агресорці загалом наростають певні проблеми. Зокрема, Москва втрачає свої спроможності в регіонах. Таку думку висловив колишній заступник глави Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

"Я не бачу якихось суттєвих змін у Росії (після переобрання Путіна – ред.). Єдина проблема Кремля полягає в тому, що Москва втрачає свої спроможності в регіонах, які поволі починають це розуміти. На мою думку, ситуація в Росії більш динамічна, ніж це було наприкінці 1980-х років у Радянському Союзі. У СРСР ці зміни розпочалися з введенням військ до Афганістану та ще деякими авантюрами радянського періоду. Криза у Радянському Союзі в підсумку завершилася за 10-12 років тим, чим вона завершилася. В Росії все розгортається більш стрімко – зараз вона на стадії СРСР 1985-1986 років", – зазначив Ягун.

За його словами, Росія фактично вже пройшла половину кризового шляху СРСР. У ті часи Радянський Союз так само був неспроможним виконувати частину своїх функцій. Там почалися значні перебої з харчуванням, проблеми у суспільстві і протистояння, які уже в 1987-1988 роках активно почали проявлятися в національних республіках.

"І це все зараз демонструє Росія: вона не може забезпечити безпеку своїх громадян. Уже в 2025-2026 роках очікуються значні проблеми з економікою. Росія виснажена і сподівається на те, що вибори у США 2024 року дозволять Москві отримати політичні дивіденди у вигляді впливу на політику наших партнерів, щоб вирватися з капкану", – сказав Ягун.

Генерал-майор запасу висловив сумніви у тому, що РФ вдасться вибратися з такого капкану.

"Чи вдасться Росії з нього вирватися? Подивимося. Я сумніваюся у цьому. Дуже багато людей у Росії пили шампанське, коли Дональда Трампа обрали президентом США, але за деякий час уже стало зрозуміло, що Трамп не той, на кого вони очікували. Думаю, цього разу буде те ж саме. Таким чином, переобрання Путіна в Росії нічого не змінило. Україні в цій ситуації треба триматися на тих резервах, які є, і на тому, що дадуть європейці, та, сподіваюся, на початку квітня – американці", – зазначив Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун оцінив загрозу наступу на Харків:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Чи може Росія розвалитися

Нагадаємо, раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко оцінив, що може стати каталізатором якщо не для розвалу країни-агресора Росії, то хоча б для акцій протесту всередині країни.

Також раніше публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умову. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної політики, то в РФ може початися силова боротьба за владу між елітами. Але РФ ще не пройшла точку неповернення, зазначив публіцист.

Нагадаємо, раніше генерал описав негативний сценарій для РФ і зазначив, що Росії загрожує військовий заколот. Частина російських окупантів, особливо нижча ланка, не розуміють, що роблять на війні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред