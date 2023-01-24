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Росія готується до війни з НАТО – Катков

24 січня 2023, 01:35
У РФ є такі ж гіпотетичні викладки на випадок війни з Китаєм.
НАТО, Владимир Путин, Олег Катков
РФ розглядає варіант війни проти НАТО, каже Катков/ УНІАН, скрін

У російському генштабі розглядають варіант ведення війни з Північноатлантичним альянсом. Російські окупанти сприймають НАТО як свого вірогідного ворога, тому, як і у випадку з іншими гіпотетичними противниками, генштаб РФ займається плануванням протистояння Альянсу.

У країні-агресорці є викладки гіпотетичного конфлікту між НАТО та РФ. Таку думку висловив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков в інтерв’ю Главреду, відповідаючи на запитання, чи є у Росії наміри вести війну з НАТО.

"У будь-якому випадку, у Генштабі РФ є думки щодо війни з НАТО, інакше це дивно виглядає. Наприклад, коли росіяни могли б планувати наступ через Сувалкський коридор до Калінінграду, вони розуміли, що тоді воюватимуть з НАТО. Буде це ядерний конфлікт чи ні, росіяни розуміють, що протистоятимуть, як мінімум, європейській частині НАТО, допоки США, наприклад, не перекине додаткові підрозділи", – каже Катков.

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express

У РФ є такі ж гіпотетичні викладки на випадок війни з Китаєм, і у Китаю вони ймовірно, теж є, зазначає головний редактор військового порталу.

"Треба розуміти, що на те генштаб РФ і займається таким плануванням проти усіх можливих, гіпотетичних противників (а НАТО для РФ є вірогідним противником). Тому у випадку такої глобальної війни, а також з огляду на те, що рішення у Кремлі ухвалюються, з огляду на все, генератором випадкових чисел в голові у Путіна, такого варіанту відкидати не можна", – висловив думку Катков.

Нагадаємо, у НАТО відповіли, чи є в України шанси розпочати наступ після отримання військової допомоги. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після участі у засіданні формату "Рамштайн" заявив, що виділена Україні допомога не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів РФ, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії.

Раніше генсек НАТО заявив, що важкі бої, які зараз тривають у Соледарі та Бахмуті на Донеччині, показують важливість надання Україні військової допомоги для захисту від країни-агресорки Росії. Підтримка Заходу і надання військової допомоги може створити різницю між українськими і російськими силами, що надасть Україні перевагу, наголосив він.

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