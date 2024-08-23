РФ готує нову хвилю мобілізації: скількох людей зможе мобілізувати Кремль - Ейдман

Керівництву РФ буде важко мобілізувати ще 500 тисяч військових, адже економіка РФ не буде готова забезпечити таку кількість людей, вважає Ейдман.

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Скільки людей зможе мобілізувати Росія для війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org

Міністерство оборони України прогнозує, що до кінця року чисельність російського угруповання може зрости ще на 200 тисяч і досягти 600 000 військових. Однак російське Міноборони зіткнеться з низкою труднощів у цьому процесі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

За його словами, Росія може спробувати залучити більше ніж 200 тисяч військових. Водночас радикальні воєнні кореспонденти стверджують, що для перемоги у війні росіянам необхідно мобілізувати від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб, і ймовірно, Міноборони РФ спробує мобілізувати 500 тисяч.

"Однак у Кремля виникне низка інших проблем, тому що паралельно з військовою мобілізацією потрібно буде мобілізувати трудові ресурси та економіку. Потрібно здійснити екстраординарні дії, щоб забезпечити всім необхідним таку кількість людей", - робить висновок він. відео дня

Ейдман зазначає, що різні "експерти" порівнюють можливості України та РФ, стверджуючи, що Росія має більше ресурсів. Однак він наголошує, що хоча Росія дійсно має значні економічні й людські ресурси, Путін та політичне керівництво не можуть ефективно їх використати.

"Для цього потрібні особливі навички управління. Путін і його оточення, зокрема міністри Білоусов, Мантуров і Силуанов, глибоко ринкові люди", - вказує експерт.

Експерт вважає, що російське керівництво, звикле до ринкової економіки, не здатне створити мобілізаційну економічну модель, необхідну під час війни.

"До того ж Путін, на відміну від інших фашистських диктаторів, таких як Гітлер або Сталін, не володіє харизмою, яка дала б йому змогу надихати маси на будь-які жертви. Щоб створити мобілізаційну модель економіки, диктатор повинен бути не тільки харизматиком, а й трудоголіком. Путін до таких величезних зусиль не готовий", - резюмував він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують наступ у Курській області Росії, що змушує Кремль розглядати можливість нової хвилі мобілізації. Згідно з інформацією Bloomberg, Росія може оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року через брак резервів. Влада та бізнесмени в Росії мають різні погляди на це питання, причому деякі урядовці та представники бізнесу категорично проти такої ідеї.

Раніше видання повідомляло, що Росія стикається з нестачею солдатів для війни проти України, що змушує підвищувати бонуси за набір військових, аби уникнути непопулярної мобілізації. За словами джерел, близьких до Кремля та міністерства оборони, армія не може забезпечити достатню кількість новобранців для компенсації втрат на фронті, які досягли піку з початку вторгнення у лютому 2022 року.

Політтехнолог і галерист Марат Гельман вважає, що Путіну не залишається іншого виходу, окрім як оголосити нову мобілізацію. Без цього Росія не зможе стабілізувати ситуацію на російсько-українському кордоні і тим більше витіснити ЗСУ з Курської області.

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