Режим Путіна під загрозою: політтехнолог зізнався, чи буде нова мобілізація в РФ

Оголошення російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації поставить його режим під загрозу всередині країни, зазначив Марат Гельман.

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Без мобілізації РФ не зможе стабілізувати ситуацію на Курщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сухопутні війська ЗСУ

Путіну не залишається нічого іншого, окрім як оголосити нову мобілізацію. Без мобілізації росіяни не зможуть стабілізувати російсько-український кордон, не кажучи вже про витіснення ЗСУ з Курської області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог і галерист Марат Гельман.

"З одного боку, він розуміє, що мобілізація призведе до різкого ослаблення влади. Але з іншого боку Путін також усвідомлює, що його військам не вистачає сил", - зазначив він.

Гельман зауважив, що Путін опинився перед складним вибором. Диктатор повинен обрати, що важливіше для нього - досягти зовнішніх перемог чи забезпечити внутрішню стабільність.

"Ситуація цікава складністю вибору, адже оголошення Путіним мобілізації поставить його режим під загрозу всередині країни. А якщо мобілізація не буде оголошена, то режим зіткнеться із зовнішньою загрозою у вигляді тиску з боку української армії", - додав російський політтехнолог.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, чим закінчиться операція в Курській області:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українська армія успішно просувається вперед в Курській області, повідомили у Генштабі ЗСУ. У ранковому зведенні 17 серпня зазначено, що операція триває і російські військові продовжують здаватися в полон.

Також під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для України, повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського. Він також зазначив, що ЗСУ зміцнюють позиції на Курщині та розширюють стабілізовану територію.

Як повідомляв Главред, росіяни виводять частину своїх підрозділів з України для посилення угруповання в Курській області, але це не призводить до значного зменшення особового складу на фронті. Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що переміщення кількох тисяч військових не впливає на бойову ситуацію в Запорізькій області. У регіоні перебуває від 75 до 90 тисяч російських окупантів.

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