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РФ може мобілізувати 250-300 тис. осіб: Кузан сказав, коли вони з'являться на фронті

Руслана Заклінська
17 квітня 2024, 18:26
Навіть якщо Росії вдасться зібрати велику кількість військових, потрібен час для їх навчання та забезпечення, зазначив Сергій Кузан.
РФ може мобілізувати 250-300 тис. осіб: Кузан сказав, коли вони з'являться на фронті
Росіяни спроможні мобілізувати приблизно 250-300 тисяч осіб / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com, uscc.org.ua

Росія може мобілізувати близько 250-300 тисяч осіб. Щоб провести мобілізацію і накопичити сили країні-агресору потрібно декілька місяців. Про це розповів голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду.

"Позаминулого року вони призвали орієнтовно 400 тисяч вояк, і це вже було занадто багато для їхньої військової інфраструктури. Треба ж не лише набрати людей, а й десь їх розмістити, годувати та екіпірувати. Військова інфраструктура буквально тріщала і була перевантажена, що стало проблемою. Втім, за останній час РФ зробила багато роботи і тепер, за різними оцінками, може мобілізувати 250-300 тисяч осіб", - зазначив експерт.

За його словами, наступ РФ, який розпочався минулої осені, вже видихається. Російські окупанти "можуть похвалитися хіба що захопленням Авдіївки і декількох сіл, це точно не те, на що вони розраховували".

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Кузан наголосив, що мобілізаційні процеси в Росії тривають щодня, а після президентських виборів кількість мобілізованих може збільшитись. Проте навіть якщо Росії вдасться зібрати велику кількість військових, потрібен час для навчання та забезпечення.

"Якщо автомати для піхоти вони знайдуть, то з технікою є певні проблеми. Наприклад, зараз на території України розташоване 470-тисячне угруповання російських військ, і воно повністю не забезпечене. Є різні підрозділи: одні забезпечені на 50%, інші - лише на 30%. Якщо підрозділ забезпечений на 50%, це в них уже вважається дуже добрим показником", - пояснив він.

Також експерт додав, що Росії знадобиться як мінімум 2 місяці, щоб навчити 300 тисяч мобілізованих окупантів. Інакше РФ "знову доведеться відправляти на фронт ненавчених 200 тисяч людей, яких українська армія вже бачила восени 2022 року", підкреслив Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Мобілізація в РФ - план щодо призову 300 тисяч осіб

Нагадаємо, президент України заявив, що Росія готується до додаткової мобілізації 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року. Він підкреслив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч новобранців цього року.

Також президент зауважив, що мобілізувати 300 тисяч окупантів РФ зможе за місяць, але не виключено, що цифра може зрости. Він також сказав, що рівень підготовки російських військових не завжди відповідає вимогам, а дисципліна в їхній армії може уповільнити процес мобілізації.

Як раніше повідомляв Главред, Україна чітко розуміє наміри Росії щодо мобілізації і має бути готовою до будь-яких російських операцій. Зеленський зазначив, що Україна має історичний шанс для подолання "російського реваншизму".

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мобілізація війна Росії та України Сергій Кузан Мобілізація в Росії
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