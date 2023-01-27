Комплексує через низький зріст: у Британії їдко висміяли коротуна Путіна

Володимир Путін прагне уникнути того, щоб його невисокий зріст виділявся на тлі молодих людей.

Володимир Путін / сайт Кремля

На зустріч зі студентами МДУ президент РФ Володимир Путін одягнув взуття на дуже високій платформі.

Ймовірно, він комплексує через свій низький зріст, тому прагне компенсувати цей недолік, використовуючи різні хитрощі, пише Sky News.

"Після опублікування Кремлем офіційного зображення деякі коментатори помітили, що лідер вибрав пару взуття, яка, здавалося, додала йому приблизно дюйм зросту", - зазначає видання.

У повідомленні підкреслюється, що великі плани взуття викликали неминучі припущення, що Путін прагнув уникнути того, щоб його невисокий зріст виділявся в порівнянні з молодими чоловіками і жінками, поруч з ним.

/ sky.com

"Загальновідомо, що президент Росії дуже дбає про свій публічний імідж. Від гри в хокей і позування за кермом військової техніки до верхової їзди і риболовлі з оголеним торсом — Володимир Путін наполегливо працював, щоб створити собі репутацію жорсткого лідера", — додали журналісти.

/ sky.com

Нагадаємо, раніше Путіна вже неодноразово висміювали за його комплекси.

Президент РФ вдається до різних хитрощів, щоб здаватися вище на тлі інших учасників зустрічей.

При цьому його взуття на товстенній платформі іронічно нарекли "пинеходами".

Відзначимо, що раніше про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

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