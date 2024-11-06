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Різке скорочення допомоги Україні: у CNN попередили про наслідки перемоги Трампа

Олексій Тесля
6 листопада 2024, 16:49
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Дональд Трамп раніше говорив про те, що США можуть чинити тиск на Україну.
Трамп, ВСУ
Дональд Трамп може скоротити допомогу для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Основне:

  • Адміністрація Трампа може скоротити підтримку Києва
  • Вашингтон може натиснути на Україну

США можуть скоротити допомогу Україні після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента.

Як ідеться в матеріалі CNN, різке скорочення підтримки може мати вирішальний негативний вплив на війну з РФ.

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Автори зазначають, що під час передвиборчої кампанії Трамп і його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс ставили під серйозний сумнів продовження прихильності США Києву, оскільки розв'язана Росією війна тягнеться вже майже три роки.

Журналісти нагадують про те, що Трамп раніше говорив про те, що США можуть чинити тиск на Україну, щоб домогтися перемир'я з країною-агресором, а також заявляв про завершення війни в Україні в разі свого переобрання президентом.

Також підкреслюється, що нещодавно Трамп припустив, що Україна повинна була "трохи поступитися" Москві, заявивши, що "будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою, ніж те, що у нас є зараз".

У матеріалі підкреслюється, що перемога Трампа на виборах припадає на складний для України момент, адже РФ активно просувається на фронті в Донецькій області. При цьому адміністрації Джо Байдена планує продовжувати надавати Києву максимально можливу підтримку до вступу Трампа на посаду.

Що відомо про CNN?

CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Раніше Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення україно-американського стратегічного партнерства.

Як повідомляв Главред, під час виступу перед прихильниками у Флориді Трамп заявив про свою перемогу. За його словами, тепер він став і 45-м, і 47-м президентом Сполучених Штатів і пообіцяв, що його нове президентство стане золотим століттям для всієї Америки.

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