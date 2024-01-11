Республіканці в Конгресі США представили план перемоги для України: в чому його суть

Коливання Байдена відтермінували українську перемогу, вважають конгресмени / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Три комітети палати представників Конгресу США, очолювані республіканцями, оприлюднили документ, в якому розкритикували президента Джо Байдена за недостатню допомогу Україні та вимагають від нього рішучих дій.

Документ називається "Пропонований план перемоги в Україні". Він був розроблений ще в кінці 2023 року та підписаний головою Комітету у закордонних справах Майклом Макколом, комітету у справах збройних сил - Майком Роджерсом і Комітету з питань розвідки - Майком Тернером, передає Укрінформ.

У поясненні до плану наголошується, що його мета - "відповісти на критичні питання щодо підтримки України з боку США та їхніх союзників і представити план перемоги, в якому ми виграємо, а Росія програє".

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Документ складається з п'яти розділів: "Загроза", "Пропонований план перемоги", "Нагляд", "Розподіл підтримки" і "Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні".

У плані зазначається, що Росія та альянс, що складається з Китаю, Ірану і його маріонеток (таких як ХАМАС і "Хезболла") і Північної Кореї, працюють разом, щоб підірвати американські інтереси в усьому світі.

"Їхньою метою є ослаблення економіки США, розпад ключових альянсів і встановлення нового світового порядку тоталітаризму. З часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників", - вважають автори плану.

Голови комітетів зазначають, що Конгрес США несе відповідальність за захист свободи від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

"Мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", - програшна стратегія", - вважають вони.

Республіканці Палати представників переконані, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує довіри, і надати Україні зброю якомога швидше.

На думку авторів документа, з першого дня війни "виснажливі коливання Байдена щодо надання Україні критично важливої зброї відтермінували українську перемогу".

Глави трьох комітетів підкреслюють: Україні потрібен самий далекобійний варіант ATACMS (не на 160, а на 300 км), літаки F-16, а також достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів ППО і бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою. Ця затримка коштує життів українців і американських платників податків.

Щоб Україна перемогла, потрібно виконати три пункти:

швидко надати критично важливу зброю;

посилити санкції проти режиму Путіна;

передати Україні 300 млрд заморожених російських суверенних активів.

Конгресмени переконані, що перемога України "запобігатиме російському вторгненню в країну НАТО, яке було б незмірно дорожче з точки зору американської крові та коштів".

Також наголошується, що в процентному відношенні до ВВП Сполучені Штати займають лише 30-е місце за обсягом допомоги Україні. Значно більші внески роблять Польща, країни Балтії, Велика Британія, Норвегія та інші держави. Що стосується військової допомоги, то США займають 14-е місце, відстаючи від Європи.

"Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України в боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в пояснювальній записці.

Конгресмени стверджують: пропонований документ "забезпечить Україні можливість досягти необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

Військова допомога Україні

На початку жовтня 2023 року президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США.

На початку січня в Білому домі акцентували на важливості додаткового фінансування військової допомоги Україні. Як заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Конгрес США вже в січні 2024 року повинен затвердити законопроект, в рамках якого повинні бути виділені кошти на фінансування військової допомоги Україні. Якщо питання не вирішиться, включаться інші механізми, в рамках яких почнеться пошук механізмів підтримки Києва. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Майкл Квіглі.

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