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Розширення блоку, свої війська і скасування принципу одностайності: Шольц виступив за реформи в ЄС

15 жовтня 2022, 18:57

Євросоюз повинен створити сили швидкого реагування зі штаб-квартирою в Брюсселі до 2025 року, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц ЄС
Європа повинна провести роботу над розширенням Євросоюзу - Шольц / Колаж Reuters

Європа повинна провести роботу над реформуванням Європейського Союзу. Йдеться про залучення нових країн до європейського блоку, координацію закупівель зброї та військового обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та поступову відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє zeit.de, під час свого виступу на зборах конгресу Партії європейських соціалістів він сказав про те, що Євросоюз може посилити свій вплив в тому випадку, якщо відбудеться розширення блоку, до якого увійдуть нові країни.

"Єдиний Європейський союз, що складається з 27, 30, 36 держав, в якому проживає понад 500 млн вільних і рівноправних громадян, може ще більше посилити свою вагу в цьому світі", - зазначив канцлер.

За його словами, також Брюсселю слід сконцентруватися на закупівлях зброї, обладнання та створення сил спеціального реагування ЄС вже до 2025 року. Повинна з'явитися і справжня штаб-квартира Євросоюзу для Збройних сил Європи.

Крім того, канцлер ФРН в контексті підтримки розширення ЄС закликав до поступового скасування принципу одностайності під час ухвалення рішень у зовнішній політиці та інших сферах, таких як податкова галузь.

Як каже Шольц, слід звернути увагу і на занепокоєння в данныъ питаннях малих держав ЄС.

Підкреслюється, що на конгресі Партії європейських соціалістів ухвалили резолюцію щодо військової та політичної підтримки України у відбитті агресії Росії.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія не виграє війну проти України. За його словами, Євросоюз в цьому військовому протистоянні повинен виграти свої "битви". Європа повинна докласти зусиль до зниження цін на енергоносії.

Шольц також сказав, що ніхто не може сказати, чи посміє Путін застосувати ядерну зброю. Він закликав Росію забути про такі погрози. За словами Шольца, Путіну слід було б негайно припинити війну, вивести свої війська і почати перемовини з Києвом.

Дивіться відео ТСН - Шольц відмовився постачати Україні танки Leopard 2

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Євросоюз новини Німеччини Олаф Шольц
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