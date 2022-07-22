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Буде слабшати: експерт розповів про долю Євросоюзу після війни в Україні

22 липня 2022, 07:07

Багато країн зацікавлені в збереженні Євросоюзу як організації. Навіть ті, хто його критикує.

Євросоюз, підтримка України, Ілля Куса
Вплив ЄС у повоєнному світі слабшатиме/ Колаж Reuters, УНІАН

Розвал Євросоюзу після закінчення війни в Україні не загрожує. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

"Я думаю, що це крайній сценарій. Я не знаю, що для цього має статися, щоб Європейський Союз прямо розвалився. Адже дуже багато країн в ньому зацікавлені. Навіть ті, хто його критикують, на кшталт Польщі, забувають говорити про те, що завдяки ЄС вони мають можливість так розвиватися. Адже саме німецька економіка дозволила Польщі розвинутися після 90-х років. Особливо в цьому зацікавлені в Німеччині, адже вся її економіка тримається на цьому. Так що тут індикаторів того, що ЄС розвалиться, немає", - вважає Куса.

Але, незважаючи на збереження Євросоюзу як організації, її вплив буде зменшуватися.

"ЄС залишиться, але він буде слабшати. Адже частка західних економік у світовій економіці зменшилася і зменшується – вони програють конкуренції країнам Азії. Якщо все буде добре в Африці, то ми скоро побачимо і якісний підйом африканських держав. Деякі з них вже серйозними темпами розвиваються, тому неминуче, що Європа перестане бути "най-най" у всьому", - говорить Куса.

Експерт визнає, що внутрішні дискусії, які загострилися в Європі після так званої міграційної кризи 2014-2015 років, відображають розгубленість в самому ЄС щодо того, що їм робити далі.

"Brexit показав, що частина громадян не готова повністю жертвувати своїм суверенітетом і хоче, щоб національні уряди і парламенти були автономними і зберігали самостійність. Також є дискусії з приводу боргової кризи єврозони. Він не вирішений з 2008 р., А Італія і Греція все так само знаходяться в небезпечному стані", - говорить Куса.

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Євросоюз Ілія Куса
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