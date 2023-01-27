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"Рано чи пізно на Москву полетять Томагавки": аналітик пояснив шалену паніку у Кремлі

27 січня 2023, 18:19
Росії під силу запускати по Україні 50-70 ракет за раз, однак НАТО одночасно може запустити тисячі ракет із різних кінців світу, підкреслив Кочетков.
'Рано чи пізно на Москву полетять Томагавки': аналітик пояснив шалену паніку у Кремлі
Кочетков пояснив, навіщо росіяни встановлюють ППО на дахах / kremlin.ru, facebook.com

Країна-агресорка Росія боїться вступу НАТО у війну на боці України, а тому намагається захистити хоч центри прийняття рішень, встановлюючи там системи ППО. Про це під час чату на Главреді розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Росіяни вибудовують систему ППО, вони чомусь вважають, що НАТО вступить у безпосередній контакт, і авіація або крилаті ракети цілком можуть полетіти на Москву. Росіяни готуються до того, що НАТО, підтримуючи Україну, дійде і до безпосередньої участі у війні, і рано чи пізно на Москву полетять Томагавки", - сказав аналітик.

За його словами, Росії під силу запускати по Україні 50-70 ракет за раз, однак НАТО одночасно може запустити тисячі ракет із різних кінців світу: з океану, з Середземного моря, з Європи – звідусіль.

"Кілька тисяч ракет перехопити неможливо, тому в Росії намагаються прикрити хоча б центри ухвалення рішень у Москві. Саме для цього Росія перекинула до Москви з Далекого Сходу зенітні підрозділи з обладнанням, комплексами, особовим складом. Одним словом, Росія чекає вступу НАТО у війну на боці України", - зауважив Кочетков.

Він також підкреслив, що Україна вже продемонструвала, що у неї є можливості долітати вглиб території Росії до тисячі кілометрів. Наша країна має пострадянські модернізовані безпілотники Ту-144 (Стриж).

"Оскільки вони модернізувалися за допомогою наших західних партнерів, то там є GPS-наведення, висока точність, плюс він може летіти дуже низько – 50-100 метрів над землею, завдяки чому розпізнати і захопити його радіолокаційними станціями вкрай важко. Приклад Енгельса показав, як далеко ми здатні долетіти. Втім, у нас є й інші можливості – професійний безпілотник Сокіл-300, який теж здатний пролетіти близько тисячі кілометрів, але не розбиватися вщент, як Стриж, а запускати ракети, схожі на американські Hellfire, досить потужні, щоб завдати значних руйнувань. Тож у нас є чим долітати вглиб російської території", - додав аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Росіяни витягли системи ППО на дахи будинків

Як повідомляв Главред, у центрі столиці країни-агресорки РФ Москви встановили системи протиповітряної оборони просто на дахи двох будівель – бізнес-центру у Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. У мережі висміяли страхи російських окупантів, створивши на цю тему безліч мемів і фотожаб.

Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розміщення систем ППО на дахах будинків в Москві. Зокрема, він нагадав про те, що Кремль тим самим порушує міжнародне право, в якому РФ часто звинувачує Україну.

Як зазначив політолог і соціолог Віктор Небоженко, у РФ встановили ППО, оскільки російські воєначальники перестраховуються, щоб у разі чого не нести відповідальності. За його словами, якщо Україні вдасться прорвати оборону навколо Москви, то генерали армії РФ просто розведуть руками, мовляв, свою роботу вони зробили.

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ПВО Олександр Кочетков війна Росії та України
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