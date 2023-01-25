"Не дай Бог, прорветься український літак": є 2 причини встановлення ППО на дахах в Москві – політолог

У російських військових розвинувся комплекс неповноцінності. Вони бояться відповідальності і трусяться від страху перед Путіним.

Є дві причини встановлення ППО на дахах в Москві, зазначає політолог/ Telegram, Главред

У Москві встановили низку комплексів протиповітряної оборони на дахах відомчих будівель, зокрема, на приміщенні російського міноборони. На це є дві причини. По-перше, російські воєначальники перестраховуються, щоб у разі чого не нести відповідальності.

Якщо Україні вдасться прорвати оборону навколо Москви, то генерали армії РФ просто розведуть руками, мовляв, свою роботу вони зробили. Про це розповів політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в інтерв’ю Главреду.

"Та ж причина, з якої в РФ їх встановлюють, не дає їм перемогти Україну. Свідомість будь-якого російського генерала, чиновника, працівника працює так, щоб не отримати прочуханки, не сісти до в'язниці і не нести відповідальності. Мовляв, краще перестрахуватися і щось зробити. У цьому, перш за все, відчувається характерна деталь як російської масової свідомості, так і свідомості еліт", – пояснює політолог.

Тому якщо завтра на околиці Москви впаде український безпілотник, російським генералам буде чим відзвітувати, мовляв, вони ж намагалися запобігти цьому.

Небоженко зазначає, що у російських генералів та військових країни-агресорки загалом розвинувся комплекс неповноцінності з 1987 року, коли німецький пілот-аматор Матіас Руст подолав усю протиповітряну оборону Радянського Союзу і приземлився неподалік від Червоної площі.

"Вони (російські військові – ред.) навіть зараз говорять, що, мовляв, не дай Бог прорветься якийсь український літак так, як це зробив Руст. З Червоною площею тоді, звичайно, нічого не сталося, але генералітет дуже сильно постраждав. Тому що тоді полетіли голови близько 25 генералів Радянського Союзу разом із маршалом. Чинним генералам уже все одно, що станеться – в РФ бояться відповідальності", – каже політолог.

Друга причина, чому у Москві встановлюють ППО – намагання мілітаризувати російську столицю в очікуванні акцій протесту і повстання. Якщо в РФ почнеться переворот, то він відбуватиметься саме в столиці. Путін цього боїться, але відкрито завести і поставити танки в Москві він не може – йому потрібно підготувати росіян і звалити причину посилення оборони міста на "небезпеку з боку України", пояснює політолог.

"Зараз росіяни не можуть нагнати до Москви танки, які б стояли на боці Путіна, привезти зброю, тому цього разу почали діяти інакше: мовляв, кругом українці, тому нам потрібно посилювати військову присутність у Москві. Адже якщо не дати таких пояснень, у російській столиці почнеться паніка, і москвичі почнуть ставити питання", – зазначає Небоженко.

Раніше голова Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов спрогнозував кроки Путіна. РФ може вивести свої війська з України у серпні 2023 року і після цього заявити, нібито звільнені українські території насправді "окуповані Україною землі РФ".

Нагадаємо, США заради України збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів. Вони планують упродовж 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця, щоб більше допомагати Україні.

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