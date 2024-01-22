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Вину не визнав і вигадував відмазки: суд відправив під варту сина Гринкевича

Ангеліна Підвисоцька
22 січня 2024, 22:37
Романа Гринкевича відправили під варту з можливістю вийти під заставу.
Роман Гринкевич
Романа Гринкевича взяли під варту / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Роману Гринкевичу - сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - обрали запобіжний захід. Його взяли під варту до 17 березня з альтернативою вийти під заставу у розмірі 500 мільйонів гривень. Про це повідомляє Суспільне.

Чоловік є одним із п'ятьох підозрюваних у справі, яка стосується постачання неякісного одягу для ЗСУ. Прокурори наполягали на триманні під вартою через існування ризиків переховування Гринкевича-молодшого. До того ж існують побоювання, що він може знищувати документи та впливати на свідків.

Прокурор Ярослав Гаврищук заявив, що батько Гринкевича поклав на сина керівництво компанією, використання зв’язків та залучення на приймання товарів.

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"Роман погодився на участь відведених функцій. Він увійшов до створеної Ігорем організації. В січні-лютому 2023 року Гринкевич спільно з іншими, з січня по грудень 2023 року завдали збитків на загальну суму у понад 94 мільйони гривень", — сказав прокурор.

Як виправдовується Гринкевич

Роман Гринкевич у суді заявив, що він нібито не планував перетинати кордон, а в Одесі "перебував у справах". Він відкидає усі звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу.

"З приводу якості товарів — насправді дуже смішно, оскільки я просто бачу, що слідчі і прокуратура не в курсі, як приймаються товари Міністерством оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок по цій одиниці, який затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони. В цьому залучені близько 15 представників як Збройних сил, так і Міністерства оборони та інших профільних структур. І все, що здається, здається по чітко затвердженому зразку", — сказав він.

До того ж Гринкевич-молодший стверджує, що йому особисто не вручали підозру, а зв'язку не мав, бо під час обшуків у нього нібито забрали всі телефони. Він заявив, що справу проти себе вважає "чиїмось замовленням".

Адвокат Романа Гринкевича заявив, що вже завтра, 23 січня, планує подавати апеляцію.

Справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів хабара одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 429 млн 440 тис. грн.

За даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не були виконані, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитку становить 1,2 мільярда гривень.

11 січня стало відомо, що майно Ігоря Гринкевича було заарештовано.

Всім учасникам, включаючи Ігоря та Романа Гринкевича, повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

Трьом фігурантам у справі про постачання для ЗСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

18 січня в Державному бюро розслідувань заявили, що Гринкевич-молодший втік. Згодом стало відомо про те, що 22 січня його затримали.

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