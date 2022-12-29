"Україна в будь-який час готова припинити війну": у Зеленського назвали важливу умову

Україна може в будь-який момент закінчити війну з Росією. Однак для цього повинні бути виконані українські умови. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Українські умови виклав Володимир Зеленський у своїй "формулі миру".
"З одного боку, ми продовжуємо нашу боротьбу, а з іншого потрібно показати сьогодні і світу, що Україна в будь-який час готова припинити цю війну, але припинити на українських умовах", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що головні партнери України підтримали "формулу миру", серед них США.
"Нам варто продовжувати деокупувати наші території до самого кінця. І повертати мир, але мир на українських умовах, чітко визначених у 10-ти пунктах ("формули миру" - Главред) президента на Балі, які він озвучив під час саміту G20 і над якими ми сьогодні працюємо", - сказав він.
Формула миру від Зеленського
15 листопада президент України назвав умови припинення війни.
"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він на саміті G-20.
Також Зеленський опублікував розширений список умов закінчення війни:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков цинічно заявив, що РФ продовжуватиме вбивати українців, бо окупанти не досягли своїх цілей. Він навіть побачив у діях РФ якийсь "здоровий глузд".
"Ми ніколи не погоджувалися на чужі умови. Ми орієнтуємося тільки на свої цілі і на здоровий глузд", - сказав Пєсков.
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