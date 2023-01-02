glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Вони не хочуть цього": Подоляк розповів про найголовніший страх Кремля

2 січня 2023, 05:30
Путін переживає, що після війни проти України Кремль втратить свій вплив.
Подоляк, Путін
Путін боїться, що Україна не відступить / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Російська влада боїться повного знищення їх політики. Вони розуміють, що це станеться, якщо Україна піде до кінця і продовжить вимагати повне виведення окупантів, а також демілітаризацію РФ. Про це під час телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Путін переживає, що після війни проти України Кремль втратить свій вплив.

"Росія найбільше боїться, що Україна піде до кінця: не буде ніяких кулуарних сепаратних домовленостей, як це було традиційно для російської зовнішньої політики. Сьогодні вони (росіяни – Главред) відчувають, що за рахунок цієї війни РФ і її вплив в рамках зовнішньої політики будуть нікчемним — Росія не зможе впливати ні на що. Звичайно, вони цього не хочуть. Мова йде не тільки про Україну, а про російський вплив", — сказав Подоляк.

Зміна влади в Кремлі

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк розвал Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:30

"Вони не хочуть цього": Подоляк розповів про найголовніший страх Кремля

04:40

Гороскоп на січень 2023 року для Стрільців: зміна доходу, нова професія та подарунки

03:05

Путін завів Росію в глухий кут, країна рухається до катастрофи - експертВідео

02:04

Ксенія Мішина блиснула чуттєвими вигинами в яскравій сукні-комбінації

01:35

Як швидко заснути за 2 хвилини: військовий метод, який прожене безсоння

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:07

"Війська готуються до вирішального удару": генерал зробив прогноз про перелом у війні з РосієюВідео

01 січня, неділя
23:16

Чому Росія клянчить в України "перемовини": Подоляк назвав три цілі Москви

23:14

Шер попросила на Новий Рік про виключення для Путіна - мережа вибухнула гучними реакціями

22:33

HIMARSи прилетіли під бій курантів: ЗСУ рознесли ПТУ в Макіївці з сотнями окупантівФотоВідео

Реклама
21:45

Україні для виходу на кордони 1991 року в 2023-му потрібні ракети дальністю 200-300 км - ПодолякВідео

21:30

У росіян з'являться нові "власники": Китай може зробити РФ своєю колонією - ДаніловВідео

21:00

Як погано буває без жінок і без фраз: рецензія на фільм "Сусідка"Відео

20:57

Настя Каменських відверто розповіла про стосунки з Потапом: "Важко та спіткає жахлива біда"

20:53

Були жалюгідними терористами і такими залишилися: Зеленський заявив, що ЗСУ збили 45 дронів РФВідео

20:44

Гороскоп для Козерогів на січень 2023: екстремальна поїздка, фінансова допомога та новий іміджВідео

20:43

РФ може піти у контрнаступ: полковник назвав єдиний напрямок, але це не БахмутВідео

20:05

Україна здатна переломити хід війни на Донбасі, але потрібні HIMARS і MLRS - ЗСУВідео

20:04

Ані Лорак заговорила українською та поскаржилася на звуки бомб, які зіпсували їй Новий РікВідео

19:58

РФ змінила тактику на фронті: "війна заради вбивств" - ПодолякВідео

19:41

Роман Цимбалюк. Перший шок 2023 рокуВідеоблоги

Реклама
19:34

ЗСУ знищили базу ПВК "Вагнер" на Луганщині: що відомоПогляд

19:17

Мама без макіяжу, тато закоханий: Катя Осадча та Юрій Горбунов показали сімейну ідилію біля ялинки

19:14

Якщо Захід хоче, щоб Україна перемогла, треба надати їй комплексну підтримку - СтолтенбергВідео

19:12

Росія не зможе захопити Київ навіть цілою армією: Світан назвав козир УкраїниВідео

18:52

Навіщо обсмажувати макарони перед варінням: секрет, який покращить ваші страви в рази

18:14

"Конвеєр смерті": окупанти під Бахмутом хочуть оперативної паузи - ЧереватийВідео

18:07

Протести в Росії та підтримка війни проти України: Буданов дав оцінку ситуаціїВідео

17:36

"З крижаною тривогою чекали": Симоньян зізналася, що боялася удару ЗСУ на Новий рік

17:29

Росія у 2023 році підведе війська до кордонів і намагатиметься захопити Донецьку область - ГУРВідео

17:28

Україна повинна бити по об’єктах прикордонних областей РФ і Білорусі – ТукаВідео

16:58

Україну накриє похолодання з опадами: синоптик вказала датуВідео

16:57

ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року лише через 2-3 роки - ТукаВідео

16:48

У Росії залишилося ракет ще на 2 масованих удари - ГУРВідео

16:39

Путін може отримати імунітет від судового переслідування після війни в Україні - британський юрист

16:34

"Я зустріла людину, яку я дуже кохаю": Могилевська відверто розповіла про новий романВідео

15:56

Залужний готує "котел": Піонтковський розповів деталі великого контрнаступу ЗСУВідео

15:40

Катерина Бужинська показала рідкісне фото 15-річної доньки в оточенні двійнят

15:24

"Вистачить на 2-3 потужних удари": у ГУР розповіли, скільки у Росії ще є крилатих ракет

15:21

"Поки готують ракети, вдарять дронами": українців попередили про підступний план росіянВідео

14:26

"Патова ситуація, яка може тривати роками": експерт дав прогноз розвитку війни на 2023-йВідео

Реклама
14:21

13-річний хлопчик двічі за добу потрапив під обстріл РФ, вдруге – у реанімації лікарні ХерсонуФотоВідео

14:17

"Поваги не було": Іво Бобул висловився про виступи Софії Ротару в РФ після 2014 рокуВідео

13:48

Окупанти обстріляли лікарню і будинки в Херсоні: є загиблі, двоє дітей пораненіФотоВідео

13:31

ППО в обмін на голосування України в ООН: ЗМІ з'ясували деталі переговорів Зеленського і Нетаньяху

13:00

Гороскоп на завтра 2 січня: доля приготувала щастя для кожного знака зодіакуВідео

12:57

"Переможемо українців, НАТО і весь світ": Пригожин розмріявся про успіх РФ у війні і сказав "умову"Відео

12:27

"Ледве встигали перезаряджати NASAMS": у Повітряних силах розповіли про унікальний досвід ППО 1 січня

12:02

У Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яка була поранена під час атаки РФФотоВідео

11:57

Санкції вгризлися в пропагандистські сідниці Лариси Доліної - співачка скаржиться на проблеми

11:32

Зміна тактики та перекидання військ до кордонів: у ГУР спрогнозували, чого чекати від РФ у 2023 році

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти