"Вони не хочуть цього": Подоляк розповів про найголовніший страх Кремля

Путін переживає, що після війни проти України Кремль втратить свій вплив.

Путін боїться, що Україна не відступить / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Російська влада боїться повного знищення їх політики. Вони розуміють, що це станеться, якщо Україна піде до кінця і продовжить вимагати повне виведення окупантів, а також демілітаризацію РФ. Про це під час телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Путін переживає, що після війни проти України Кремль втратить свій вплив.

"Росія найбільше боїться, що Україна піде до кінця: не буде ніяких кулуарних сепаратних домовленостей, як це було традиційно для російської зовнішньої політики. Сьогодні вони (росіяни – Главред) відчувають, що за рахунок цієї війни РФ і її вплив в рамках зовнішньої політики будуть нікчемним — Росія не зможе впливати ні на що. Звичайно, вони цього не хочуть. Мова йде не тільки про Україну, а про російський вплив", — сказав Подоляк.

Зміна влади в Кремлі

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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