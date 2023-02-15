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Путіну не перемогти Україну: Столтенберг закликав Захід допомогти ЗСУ звільнити свої території

15 лютого 2023, 21:02
Директор Росії Путін не подає ознак того, що він готується до миру, і починає нові наступальні операції проти України, сказав Єнс Столтенберг.
Столтенберг, Путін
Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти - Столтерберг / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України миром. Він починає нові наступи і завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Західному світу слід продовжити в швидкому темпі постачати ЗСУ зброю і боєприпаси, щоб українська армія змогла відвоювати свої території і здобути перемогу у війні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляє CNN, він сказав про те, що за рік після початку повномасштабної війни Росії проти України Путін жодним чином не демонструє свого прагнення до миру. Російський директор починає нові наступальні операції, а його окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури", - зазначив Столтенберг.

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За його словами, в такій ситуації західному світу потрібно продовжити в швидкому темпі постачати Україні озброєння і снаряди, щоб у ЗСУ була можливість відновити територіальну цілісність і суверенітет своєї держави перемогою над агресором.

"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу в якості суверенної держави в Європі", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Наступ Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що країна-окупант Росія не готова піти в широкомасштабний наступ до річниці свого нападу на всю Україну.

Згідно з даними розвідки, у противника немає стільки ресурсів. Ворог зосередиться на атаках у Донецькій та Луганській областях з метою досягнення тактичного просування.

Журналісти The New York Times написали, що російські окупанти мають намір зібрати ще десятки тисяч солдатів і спробувати оточити ЗСУ на Донбасі. Щоб відвернути увагу українських військ, вони можуть відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що наступ ворожої армії Росії на Донбасі ускладнено рівнем підготовки їхніх військ. Більшість солдатів - мобілізовані особи. Морпіхи 155-ї бригади окупантів зазнали розгрому від українських військ під Вугледаром.

Дивіться відео Главред - боєць ЗСУ Карась розповів, чому війська РФ можуть наступати тільки на Донбасі

Війна Росії проти України:

НАТО Володимир Путін військова допомога Йенс Столтенберг війна Росії та України
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