Путіну викликали лікарів: у Британії розкрили причину перенесення оголошення мобілізації у РФ

Володимиру Путіну викликали медиків,/ politolog.net

Президент РФ Володимир Путін записував відеозвернення про початок "часткової мобілізації" в РФ 13 годин.

Він затримався до початку запису виступу і, до того ж, його здолав напад кашлю. Тому в підсумку показ запису його виступу перенесли з 20 на 21 вересня, пише британська The Daily Mail з посиланням на кремлівські джерела.

Крім того, Путін поскаржився на болі в грудях, після чого йому знадобилася допомога медиків. Відзначається, що перед початком запису Путіна здолав напад кашлю і біль в грудях.

При цьому виступ Путіна кілька разів перезаписували через погане самопочуття російського президента, уточнюється в матеріалі.

Крім того, за даними британських журналістів, в найближчому оточенні Путіна допускають, що глава держави прикинувся хворим, щоб ще подумати над змістом свого звернення.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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