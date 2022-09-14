Путіна підкосило: диктатор тягає за собою 12 лікарів

На Східному економічному форумі (ВЕФ) 6 і 7 вересня за здоров'ям російського диктатора стежили 12 медиків / скріншот

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін явно має проблеми зі здоров'ям.

Тільки на Східному економічному форумі (ВЕФ) 6 і 7 вересня за здоров'ям російського диктатора стежили 12 медиків кремлівської Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ), пише BBC.

У колишні роки супроводжували президента лікарів було менше. Лікарі прилетіли з Москви до Владивостока за 10 днів до президента і сиділи на карантині в готелі на острові Російський, де проходив форум.

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"Медики щороку відлітають до Владивостока за тиждень до прибуття президента на ВЕФ і залишають його вже після повернення Путіна до Москви, випливає з опублікованих держконтрактів. Цього року ЦКБ заплатила за проживання своїх 12 співробітників з 27 серпня по 9 вересня 738 тисяч рублів. До цього суми були менше. У 2021 році Путіна супроводжували на форум всього два лікарі, в 2019 і 2018 роках - вісім (у 2020 році ВЕФ через пандемію скасували)",-з'ясували журналісти.

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Екс-глава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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