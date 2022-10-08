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Путіна не приберуть, але процес транзиту влади в Росії вже почався - експерт

8 жовтня 2022, 08:03

Після відходу Володимира Путіна, нова влада деякий час буде продовжувати його лінію, вважає Олександр Кочетков.

Володимир Путін, Росія, Олександр Кочетков
Володимир Путін може відійти від влади за станом здоров'я, як і Сталін - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Успішний контрнаступ України викликає серйозне внутрішнє напруження в РФ, тому вже до Нового року в Росії можуть початися бунти. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, вони можуть початися на тлі оголошеної в Росії часткової мобілізації.

"Те, що успішний наступ України викликає серйозне внутрішнє напруження в РФ - це факт. Але в суспільстві значно більший напряг викликає Мобілізація, яка, через свою масовість, торкнеться кожної російської сім'ї - через родичів, знайомих тощо. Тому що одна справа, коли є контракт і сім'я знає, що росіянин пішов на війну... і зовсім інше, коли той, хто не дуже хоче потрапити на фронт, частково, в різних пакетах, повертається додому. Ось коли повертаються таким чином, починається роздратування і соціальна напруженість і вона триває доти, поки це не призведе до серйозних наслідків", - зазначив Кочетков.

За словами експерта, процес транзиту влади в Росії вже почався, проте це не призведе до прискореного відходу Путіна.

"Відхід Путіна буде плавним, мотивований станом здоров'я. Тут нічого не змінюється - відразу аналогії зі смертю Сталіна, після якого був уряд на чолі з Нікчемним Малєнковим, який нічого собою не уявляв, а через деяку паузу - Хрущов з розвінчанням культу особи Сталіна. Такий же приблизно сценарій потрібно розглядати і зараз, тому відразу після відходу Путіна в Росії буде ніякий уряд, а далі до влади можуть прийти люди, яких ми в цій ролі абсолютно не розглядаємо. Вони і будуть займатися розвінчанням культу особи Путіна і спробою утримати під контролем хоча б частину своєї території", - переконаний Кочетков.

У той же час, як вважає експерт, нова влада деякий час буде продовжувати лінію Путіна.

"Зі зміною влади в РФ будуть зроблені спроби наступу - мовляв, прибрали Путіна і зараз ми продемонструємо. У них вийде облом і потім нова влада, умовні прагматики, яких зараз пов'язують з угрупованням Патрушева, постарається вийти на переговори [з Україною] через Туреччину, Штати, європейців, але з куди більш прийнятними пропозиціями, ніж те, що звучить зараз", - сказав Кочетков.

Раніше Главред повідомляв, що за словами представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова, Володимира Путіна чекає фіаско, у нього немає політичного майбутнього. На думку представника ГУР, у країни-агресора є вибір: або піти від диктатури і очиститися, або розвалитися. У російських військово-політичних і бізнес-елітах далеко не всі задоволені діями режиму Путіна.

В цей же час, як пише Washington Post з посиланням на дані американської розвідки, російського президента Володимира Путіна почали критикувати в найближчому оточенні через Відверті провали в війні в Україні.

Відсторонення Путіна - новини:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Олександр Кочетков
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