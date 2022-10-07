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Петля на шию, чорний пакет в руки: в Мережі мемами "привітали" Путіна з 70-річчям

7 жовтня 2022, 14:55

В умовах кривавої російської агресії українці бажають Володимиру Путіну швидкої смерті.

путина
У Мережі відреагували мемами на 70-річчя Володимира Путіна / Facebook/okPivden / УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін святкує свій день народження. 7 жовтня Путіну виповнюється 70 років.

У той час, як в РФ патріарх Кирило закликав усіх молитися за здоров'я Путіна в його день народження, в Україні попередили про те, що в день народження президента Росії Володимира Путіна російські війська можуть влаштувати масовані атаки по цивільних об'єктах.

Людей просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та власною безпекою.

Відзначимо, що в соцмережах українці по-своєму привітали Путіна з 70-річним ювілеєм.

В умовах кривавої російської агресії українці бажають Путіну швидкої смерті і публікують безліч мемів на цю тему.

  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми t.me/Pravda_Gerashchenko
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми t.me/Pravda_Gerashchenko
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми unicornandwine
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми REDDIT UKRAINE
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми Facebook/okPivden
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми С.Наумович
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми Процишин Офіційний
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми І.Мосійчук
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми Є.Магда
  • 70 років Путіну - меми
    70 років Путіну - меми Н.Тітов

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

Володимир Путін війна Росії та України
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