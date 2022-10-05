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Путін помилково вважає, що може впоратися і проти України, і проти США та Заходу – директор ЦРУ

5 жовтня 2022, 11:08

Бернс наголосив, що російському диктатору потрібно хвилюватися не лише про невдачі в Україні, а й про ситуацію в РФ і на міжнародній арені.

Владимир Путин, Уильям Бернс
Путін помилково вважає, що може впоратися і проти України, і проти США та Заходу – директор ЦРУ/ УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін вперто впевнений у своїх судженнях і досі вважає, нібито країна-агресорка РФ може перемогти не лише українців, а й США і Захід.

Проте ця впевненість хибна. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс в інтерв'ю телеканалу CBS.

Бернс зазначив, що Путін зараз має хвилюватися не тільки про невдачі його армії у війні проти України, ай звертати увагу на те, що діється всередині його держави і на міжнародній арені.

Також він наголосив, що диктатор РФ може стати "небезпечним і безрозсудним", якщо він відчує себе загнаним у кут.

Директор ЦРУ звернув увагу, що Китай зараз "притих" з підтримкою Росії у війні проти України. Москва не отримала від Пекіну очікуваної військової допомоги для вторгнення, і це дуже турбує Путіна.

"Він (Путін – ред.) стояв поруч із Сі Цзіньпіном у лютому прямо перед початком війни, вони проголосили дружбу без обмежень. Що ж, як виявляється, ця дружба має певні обмеження", – зазначає глава ЦРУ.

Також Бернс зазначив, що Сі Цзіньпін спостерігає за війною в Україні, "як яструб". За словами глави ЦРУ, президент Китаю трохи "протверезів" від тих невдач, які спіткали російську армію в Україні, і можливо це вплине на його плани вторгнутися на Тайвань.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначав, що Росія може завалити нас трупами, це відтягує закінчення війни. Попри масові ухиляння росіян від мобілізації, РФ може набрати велику кількість солдат, яких кине на фронт. Війна може закінчитися швидше, якщо Путін помре. Проте в іншому разі вона затягнеться як мінімум до весни 2023-го року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін остаточно затвердив анексію територій України. У середу, 5 жовтня, він підписав закони про так зване "входження" до складу Росії чотирьох регіонів України – окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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