"Кожні 48 годин відбувається якась маячня": у Кремлі пояснили зміни в поведінці Путіна – ЗМІ

У Кремлі пояснили зміни в поведінці Путіна/ УНІАН

Поведінка російського диктатора Володимира Путіна значно змінилася у минулі роки. Він віддалився від російського уряду і почав приймати різні важливі рішення самостійно, радячись лише зі своїм близьким оточенням – ймовірно, керівництвом спецслужб і силових структур.

Але різні спонтанні й недостатньо обдумані рішення Путіна часто потім ставили у глухий кут уряд, якому доводилося спішно думати, як це втілити у життя. Про це пише російське видання "Медуза", посилаючись на свої джерела в уряді Росії і Кремлі.

Ставлення до Путіна в РФ різко погіршилося уже після того, як у країні-агресорці був збільшений пенсійний вік у 2018 році. Таке рішення, згідно з опитуваннями, не підтримали більшість росіян. Але Кремль тоді переклав усю вину за це на уряд, чим зіпсував стосунки з ним.

У наступні роки російський диктатор просто припинив повідомляти міністрам про ті кроки, які він хоче зробити. І коли він спонтанно приймав рішення про якусь ініціативу, представникам уряду потім доводилося ламати голови, де знайти на це гроші в бюджеті. Джерела видання назвали як приклад "заходи підтримки" росіян під час пандемії – "неробочі дні зі збереженням зарплати" і підтримку багатодітних сімей.

У міністрів при цьому ще залишився страх перед Путіним, тому вони не наважуються із ним сперечатися. Але поваги до російського диктатора у них уже не залишилося.

Страх перед Путіним змушує міністрів прямо брехати йому або прикрашувати дійсність, коли вони оголошують президенту РФ якісь звіти, наприклад, про вплив санкцій на економіку Росії.

Загалом у російській владній верхівці зараз відбувається якийсь хаос, розповіло джерело видання.

"Кожні 48 годин відбувається якась маячня [неценз.], ніхто толком нічого не розуміє. До виконавців все доводиться в останній момент", – зазначило джерело, близьке до Кремля.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков у 7 жовтня у день 70-річчя Путіна закликав російських офіцерів схаменутися і не проґавити час, коли вони ще можуть врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження.

Раніше в українській розвідці розповіли, що російський диктатор Володимир Путін найактивніше проводить мобілізацію у тих регіонах, де може виникнути якийсь опір і є ймовірність спалахування бунтів. Відправляючи на війну проти України чоловіків з цих регіонів, Путін реалізовує ще один свій підступний план – позбувається потенційних протестувальників, які можуть виступити проти нього.

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