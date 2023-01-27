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Путін захотів розширити територію РФ і негайно скликав Радбез: на який напрямок диктатор поклав око

27 січня 2023, 21:41
Ще у 2021 році Росія звернулася до ООН з проханням переглянути континентальний шельф у Північному Льодовитому океані.
Путін захотів розширити територію РФ і негайно скликав Радбез: на який напрямок диктатор поклав око
Путін захотів розширити територію Російської Федерації / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін захотів розширити територію РФ, а тому скликав для обговорення цього питання Радбез. Так, країна-агресорка наразі має претензії до шельфу в Північному Льодовитому океані.

Як повідомяє Reuters, ще у 2021 році Росія звернулася до ООН з проханням переглянути континентальний шельф у Північному Льодовитому океані, де, як вважають, є важливі поклади природного газу та нафти. Москва хотіла отримати юрисдикцію над значно більшою частиною дна океану. Проте схожі претензії мають Канада та Данія.

Згідно з міжнародним правом, континентальний шельф визначається як ділянка мілководдя, що межує з береговою лінією країни. Платформа вважається частиною території відповідної держави, яка має право на експлуатацію знайдених на ній природних ресурсів.

"У нас сьогодні, колеги, є кілька важливих питань, які стосуються як внутрішнього порядку денного, так і питання зовнішньої межі континентального шельфу Росії в Північному Льодовитому океані. Давайте працювати", - цитує Путіна сайт Кремля.

Кремль не надав додаткових подробиць про зустріч, на якій були присутні кілька високопосадовців, зокрема міністр оборони Сергій Шойгу та глава зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Видання зазначає, що сусіди Росії в Арктиці дедалі більше стурбовані амбіціями Москви в цьому стратегічно важливому регіоні після того, як вона направила десятки тисяч військ в Україну в лютому минулого року. Країни-члени НАТО в останні роки активізували військові навчання в Арктиці, оскільки Росія розширила та оновила свою військову інфраструктуру в регіоні.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

Окрім того, Путін заявив, що метою війни в Україні є намагання "об'єднати російський народ". Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку. Також президент країни-агресорки вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

"Що стосується основної частини – 99,9% наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди", - сказав Путін.

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Володимир Путін Росія Путін новини війна Росії та України
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