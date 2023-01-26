"Питання Путіна майже закрите": Данілов заявив, що в РФ вже знають ім'я свого майбутнього президента

Секретар РНБО підкреслив, що у Росії вже відбулися події, які вказують на те, що глава Кремля приречений на поразку.

Данілов заявив, що в РФ вже знають ім'я свого майбутнього президента / УНІАН, Reuters

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна вже починають усвідомлювати, що країна-агресорка Росія програє війну проти України.

Як зазначив секратар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу, у Росії вже відбулися події, які вказують на те, що глава Кремля приречений на поразку. А люди, які перебувають у найближчому оточенні Путіна, дедалі більше усвідомлюють, що у Росії немає жодних перспектив виграти війну проти України.

Як зазначив секретар РНБО, у країні-агресорці вже підшуковують заміну теперішньому очільнику Кремля.

"Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна", - підкреслив Данілов.

Він зауважив, що у представників української влади є свої припущення щодо того, що далі відбуватиметься у Росії й хто може стати наступником диктатора. Однак секретар РНБО не розкрив деталей.

Нагадаємо, нещодавно генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути: Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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