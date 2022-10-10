Путін визнав відповідальність за теракти в Україні та погрожує новими ударами

Володимир Путін зробив явку з повинною і погрожує новими терактами / Facebook/UA.National.Police/Reuters

Президент РФ Володимир Путін офіційно визнав, що Росія навмисне завдавала ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури по всій Україні.

Про це він заявив у зверненні, яке опубліковано в Мережі. Путін не приховує, що РФ обирає цілями для ударів крилатих ракет, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури, від яких залежать поставки в житлові будинки.

"За пропозицією Міноборони РФ і за планом Генштабу завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України", - зробив він явку з повинною.

Крім того, Путін також погрожує наносити нові удари по цивільній інфраструктурі України.

Звернемо увагу, що в якості виправдання ракетного терору Путін використовував фейки про те, що Україна нібито причетна до спроби підриву газопроводу "Турецький потік", а СБУ "вже здійснила 3 теракти щодо Курської АЕС".

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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