Ворог знизив темп і зазнає великих втрат: названі головні напрямки удару РФ

/ Макс Левін

Російський агресор продовжує зосереджувати зусилля на захопленні великих міст, створенні сухопутного коридору між АР Крим і частиною РФ, і виходом на кордони Луганської та Донецької області.

В ході ведення військових дій на території України окупанти продовжують зазнавати значних втрат, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення втратила понад 400 військовослужбовців, БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв'язку з втратою боєздатності.

На Поліському напрямку противник продовжує утримувати раніше зайняті рубежі і захоплені населені пункти, зокрема Бородянку, Копилів, Бучу, Демидів.

На напрямку з смт Бабинці, ворог вів наступальні дії, був зупинений і перейшов до оборони в районі міста Буча.

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У районі села Бузова, незважаючи на понесені численні втрати, агресор просунувся в район села Ясногородка.

На Сіверському напрямку окупанти не залишають спроб оволодіти містом Чернігів.

З району міста Глухова ворог намагався вклинитися в оборону оперативного угруповання військ ЗС України, був зупинений.

На Слобожанському напрямку ворог не залишає спроб блокувати Харків з півночі, одночасно завдає ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення.

На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії за напрямками Дніпро і Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл.

Провівши невдалий наступ у Троїцькому районі, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

На Таврійському і Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних і військових об'єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.