Дефолт неминучий: Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Російської Федерації в іноземній валюті до "C" з "B".

Довгостроковий РДЕ Росії в національній валюті погіршений до "C" з "B+", говориться у прес-релізі агентства.

Короткострокові РДЕ в іноземній і національній валюті знижені до "C" з "B", стеля країнового рейтингу - до "B -" з "B".

"Рейтинг на рівні "C" відображає думку Fitch про близький суверенний дефолт", - наголошується в прес-релізі.

Нагадаємо, раніше рейтинги агресора знизило агентство Moody's з Ваа3 до B3 – тобто відразу на шість ступенів.

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Коли кредитний рейтинг Росії знизиться до мінімально можливого це спричинить масові вимоги погашення кредитних зобов'язань і завдасть нищівного удару по російській економіці.