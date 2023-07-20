Путін вимагав скасувати санкції, але потрапив на нові: США покарали РФ за війну в Україні

20 липня в США заявили, що запровадили нові санкції проти Росії. Як повідомляє Міністерство фінансів США, під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.
Повідомляється, що США запровадили санкції проти радника з корпоративного розвитку компанії "Яндекс" Олексія Кудріна і гендиректора "Алроси" Павла Мариничева.
Також до списку потрапили т. в. о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.
Під санкції США потрапили:
- громадянин Росії і громадянин КНДР Рим Ен Хек, пов'язаний з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним;
- перший заступник глави Мінпромторгу РФ Василь Осьмаков;
- заступник міністра економічного розвитку Олексій Херсонцев;
- гендиректор концерну "Калашников" Володимир Лепін;
- заступник міністра енергетики Павло Снікарс;
- перший заступник глави Міненерго РФ Павло Сорокін;
- перший заступник міністра економічного розвитку РФ Ілля Торосов.
Санкції проти банків і заводів РФ
- "Тінькофф банк",
- "Солідарність".
- "Юністрім".
- "Климовський спеціалізований патронний завод",
- "Казанський Державний Казенний Пороховий Завод",
- Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе,
- АТ "Курганприлад",
- Центр лазерних систем і комплексів "астрофізика".
Також під санкції потрапили, 14 судів приватних компаній.
Нагадаємо, 19 липня президент диктатор Володимир Путін поставив умову Україні для повернення в "зернову угоду". Він зажадав зняти санкції з РФ і повернути російські банки до системи SWIFT.
21 червня, посли Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. "Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні шведського головування в Раді ЄС.
Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники призначили новим "директором" Запорізької АЕС.
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