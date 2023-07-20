Путін вимагав скасувати санкції, але потрапив на нові: США покарали РФ за війну в Україні

У список санкції проти РФ потрапили т. в. о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

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Байден покарав Путіна санкціями / Колаж Главред, фото скріншот з відео, Офіс президента

20 липня в США заявили, що запровадили нові санкції проти Росії. Як повідомляє Міністерство фінансів США, під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Повідомляється, що США запровадили санкції проти радника з корпоративного розвитку компанії "Яндекс" Олексія Кудріна і гендиректора "Алроси" Павла Мариничева.

Також до списку потрапили т. в. о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

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Під санкції США потрапили:

громадянин Росії і громадянин КНДР Рим Ен Хек, пов'язаний з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним;

перший заступник глави Мінпромторгу РФ Василь Осьмаков;

заступник міністра економічного розвитку Олексій Херсонцев;

гендиректор концерну "Калашников" Володимир Лепін;

заступник міністра енергетики Павло Снікарс;

перший заступник глави Міненерго РФ Павло Сорокін;

перший заступник міністра економічного розвитку РФ Ілля Торосов.

Санкції проти банків і заводів РФ

"Тінькофф банк",

"Солідарність".

"Юністрім".

"Климовський спеціалізований патронний завод",

"Казанський Державний Казенний Пороховий Завод",

Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе,

АТ "Курганприлад",

Центр лазерних систем і комплексів "астрофізика".

Також під санкції потрапили, 14 судів приватних компаній.

Нагадаємо, 19 липня президент диктатор Володимир Путін поставив умову Україні для повернення в "зернову угоду". Він зажадав зняти санкції з РФ і повернути російські банки до системи SWIFT.

21 червня, посли Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. "Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні шведського головування в Раді ЄС.

Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники призначили новим "директором" Запорізької АЕС.

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